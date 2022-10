Si sono conclusi gli esami strumentali a cui si è sottoposto, ancora fermo ai box dopo l'infortunio alla coscia patito contro la Lazio a fine agosto . Dopo gli accertamenti approfonditi svolti dallo staff medico dell', l'attaccante belga si presenterà nella mattina di mercoledì per cominciare a lavorare alla Pinetina. Prima verrà fatto un ulteriore punto con Inzaghi e lo staff tecnico per capire se partire già col primo allenamento di gruppo, così da sperare in una convocazione del giocatore più pagato della Serie A per la trasferta di sabato 22 al Franchi contro la Fiorentina.