Paura e delirio in un Centro Commerciale ad Assago in provincia di Milano. Un uomo di 46 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver assalito 7 persone nel tardo pomeriggio, ferendole con un'arma da taglio. Tre dei sette feriti in gravissime condizioni, tanto da aver richiesto l'intervento dell'elisoccorso sul posto. Durante il trasporto in ospedale, poi, uno dei feriti, il cassiere del negozio, è deceduto. Anche Pablo Marì, difensore del Monza, tra i feriti ma lo spagnolo è cosciente ed è stato trasportato all'Ospedale di Niguarda in elicottero. Secondo il portale SportFace, a fargli visita presso la struttura ospedaliera sono arrivati già Adriano Galliani, ad del Monza, e il suo allenatore Raffaele Palladino.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour, l'uomo ha cominciato ad assalire le persone all'interno del Centro Commerciale senza apparenti motivi.

L’aggressore è stato poi bloccato da alcuni clienti e poi consegnato ai Carabinieri di Corsico che sono intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Si esclude, per ora, afferma l'agenzia Ansa, l'attentato terroristico, con il 46enne verosimilmente affetto da disturbi psichici.

