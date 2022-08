Sorride l'Atalanta. La squadra di Gasperini espugna Verona e va momentaneamente a far compagnia al gruppetto di testa. Decide un sinistro da lontano di Koopmeiners, a segno nella ripresa per l'1-0 finale. Gara dai due volti, con un primo tempo poverissimo di occasioni e ricchissimo di errori e un secondo, al contrario, frizzante e pieno zeppo di episodi da entrambe le parti. Il Verona gioca meglio nei primi 45 minuti e pare poter mettere alle corde la Dea, che ha però ha dalla sua una qualità superiore. Anche se la formazione di Cioffi può recriminare per una traversa colpita da Lazovic a mezz'ora dal termine. Se l'Atalanta si mette in saccoccia la seconda vittoria nelle prime tre giornate di campionato, il Verona deve leccarsi le ferite: appena un punto conquistato e secondo ko interno dopo quello dell'esordio contro il Napoli.

Tabellino

Verona-Atalanta 0-1 (primo tempo 0-0)

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini (66' Hien); Terracciano (85' Doig), Tameze (84' Cortinovis), Veloso (52' Hongla), Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry (84' Djuric). All. Cioffi

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer (66' Zortea), de Roon, Koopmeiners, Soppy (46' Ederson); Malinovskyi (66' Boga); Lookman (46' Muriel), Zapata (89' Maehle). All. Gasperini

Arbitro: Prontera di Bologna

Gol: 50' Koopmeiners

Assist: de Roon (A, 0-1)

Ammoniti: Soppy, Koopmeiners, Malinovskyi, Ceccherini, Hien, Henry

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

14' – Lasagna viene lanciato in area da Tameze, rientra sul sinistro e spara a lato sul primo palo. Prima palla gol della gara.

40' – Centro mancino di Lazovic per Henry, che serve al limite Ilic: sinistro piazzato dell'ex City e palla fuori di poco.

41' – Sinistro di controbalzo da posizione defilata di Lookman e respinta di Montipò. Primo vero squillo dell'Atalanta.

46' – Rasoiata a sorpresa dai 20 metri del neo entrato Ederson e palla che accarezza il palo di Montipò, proteso in tuffo.

50' – GOL DELL'ATALANTA. Sinistro secco da lontano di Koopmeiners, Montipò non ci arriva e la palla si infila nell'angolino basso della porta gialloblù. Atalanta in vantaggio.

63' – Lazovic spara da fuori col destro, Musso non ci arriva e la traversa gli nega il gol del pareggio.

64' – Destro incrociato da pochi passi di Malinovskyi e Montipò respinge con un piede, evitando il raddoppio dell'Atalanta.

74' – Iniziativa personale, ingresso in area e sinistro da pochi passi di Ederson che però decolla sopra la traversa.

86' – Toloi si traveste da attaccante e piazza il destro del possibile raddoppio, ma Montipò si tuffa e gli respinge il tentativo.

89' – Bravissimo Musso, che alza sopra la traversa un cross diventato tiro insidiosissimo del solito Lazovic.

MVP

Teun KOOPMEINERS. Si riscatta in pieno dopo una prima frazione molto difficoltosa, trovando col sinistro un gioiello che vale 3 punti.

Fantacalcio

PROMOSSO – Caleb OKOLI. Ottimo. Sempre attento sia nelle chiusure che nelle ribattute. Assieme a Demiral tiene l'Hellas a distanza nel secondo tempo.

BOCCIATO – Thomas HENRY. Fa a sportellate con Demiral e Okoli, ci prova, lotta, ma alla fine non si rende praticamente mai pericoloso.

