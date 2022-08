Verona-Atalanta, match valido per la terza giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete messa a segno nella ripresa da Koopmeiners. Lazovic ha colpito una traversa per l'Hellas. Gara arbitrata da Alessandro Prontera di Bologna.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Koopmeiners fa volare l'Atalanta: Verona battuto 1-0 4 ORE FA

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Fa quel che può, tenendo chiusa la porta in più di un tentativo atalantino. Nulla può sul fulmine dalla distanza di Koopmeiners.

Diego COPPOLA 6 - Sicuro per buona parte della partita, prima di perdere un po' di colpi.

Koray GUNTER 6 - Tiene agevolmente a bada Zapata, ma dall'intervallo in poi la situazione cambia e le palle gol per l'Atalanta arrivano a pioggia.

Federico CECCHERINI 6 - Si becca con Malinovskyi, prendendosi anche un giallo, ma complessivamente se la cava (dal 65' Isak HIEN 5,5 - Rischia subito la frittata, venendo graziato da Boga. Nel finale si prende un'ammonizione)

Filippo TERRACCIANO 6 - All'esordio da titolare in Serie A, non sfigura. Ma anche lui, come tutta la squadra, vede diminuire la benzina dopo l'intervallo (dall'85' Josh DOIG s.v.)

Adrien TAMEZE 6 - Sostiene spesso e volentieri l'azione, proponendosi come uomo sorpresa (dall'84' Alessandro CORTINOVIS s.v.)

Miguel VELOSO 6 - Fa il suo per tutto il primo tempo, cercando di portare ordine in un contesto di errori continui (dal 52' Martin HONGLA 6 - Porta corsa e fisicità in mezzo al campo)

Ivan ILIC 5,5 - Qualche guizzo, qualche tocco, un tiro pericoloso verso la porta di Musso. Troppo poco per uno come lui.

Darko LAZOVIC 7 - Il migliore del Verona. Non rinuncia mai a puntare e a cercare di saltare l'avversario diretto. Meriterebbe il gol, ma la traversa glielo nega.

Kevin LASAGNA 5,5 - Vivace e sempre propositivo, è uno dei più brillanti nel volenteroso primo tempo del Verona. Ma dopo l'intervallo cala in maniera piuttosto vistosa.

Thomas HENRY 5,5 - Fa a sportellate con Demiral e Okoli, ci prova, lotta, ma alla fine non si rende praticamente mai pericoloso (dall'84' Milan DJURIC s.v.)

All. Gabriele CIOFFI 6 - Schiera quel che ha, in attesa di capire se il mercato gli porterà buone nuove. E rischia di portare a casa un punto prezioso.

Darko Lazovic, Hans Hateboer, Verona-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6,5 - Salvato dalla traversa sul destro di Lazovic, ci mette del suo nel finale, togliendo dalla porta un insidiosissimo tiro-cross del serbo.

Rafael TOLOI 6,5 - Inizia da terzo di difesa e passa a fare il terzino in una retroguardia a 4. Patisce le iniziative di Lasagna, poi ben presto gli prende le misure. Vicino al gol nel finale.

Merih DEMIRAL 7 - Bello il duello, ruvido ma leale, con Henry. Con il passare dei minuti prende completamente le misure all'attaccante del Verona.

Caleb OKOLI 7 - Ottimo. Sempre attento sia nelle chiusure che nelle ribattute. Assieme a Demiral tiene l'Hellas a distanza nel secondo tempo.

Hans HATEBOER 5 - Più che mai fuori dalla partita nel primo tempo, più libero da responsabilità offensive quando passa nella difesa a 4. In ogni caso, non sufficiente (dal 66' Nadir ZORTEA 6 - Meglio di Hateboer. Costringe Montipò a una parata non semplice)

Marten DE ROON 6 - Prende gradualmente piede dopo un avvio difficoltoso, anche se nel finale sfiora l'autorete.

Teun KOOPMEINERS 7 - Si riscatta in pieno dopo una prima frazione molto difficoltosa, trovando col sinistro un gioiello che vale 3 punti.

Brandon SOPPY 5 - Non un esordio memorabile con la maglia dell'Atalanta. Combina poco e perde spesso i duelli con il giovanissimo Terracciano (dal 46' EDERSON 6 - Porta maggiore vivacità con il proprio ingresso, anche se è poco preciso al momento di calciare a rete)

Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Nervoso e impreciso per un tempo intero, migliora leggermente dopo l'intervallo, chiamando Montipò a una parata non semplice (dal 66' Jeremie BOGA 5,5 - Guizzante ma poco concreto: del resto è il suo limite)

Ademola LOOKMAN 5,5 - Si batte, ma non trova praticamente mai l'intesa con Zapata. Sua l'unica palla gol dell'Atalanta nel primo tempo: Montipò gli dice di no (dal 46' Luis MURIEL 5,5 - Fa e disfa con una continuità assoluta)

Duvan ZAPATA 5,5 - Costantemente anticipato dai centrali veronesi nei primi 45 minuti, fa qualcosina di più nei secondi, ma senza lasciare veramente il segno (dall'89' Joakim MAEHLE s.v.)

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Ringrazia la qualità dei propri interpreti in un tardo pomeriggio non esaltante. Anche lui, cambiando modulo e uomini, ci mette comunque del suo.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Chi è Rasmus Hojlund, la giovane punta che tanto voleva Gasperini IERI ALLE 09:17