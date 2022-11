La risalita continua. La Juventus vince anche a Verona e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. Finisce 1-0 per i bianconeri, come nel derby e come a Lecce. E ancora una volta, una gara apparentemente destinata al pareggio viene sbloccata nel secondo tempo: questa volta a decidere è Moise Kean, titolare assieme a Milik e autore del sinistro che, deviato prima da Dawidowicz e poi da Montipò, regala altri tre punti alla formazione di Allegri. È l'episodio che sblocca in maniera definitiva una partita equilibrata e dai ritmi alti. Una gara in cui l'Hellas se la gioca sul piano della corsa e della generosità, faticando però a costruire chiare palle gol. Mentre la Juve, ancora una volta, non incanta sul piano del gioco ma la sua bella vittoria se la porta a casa. Un paio di episodi da moviola nel finale : mani di Danilo in area non punito, poi rigore concesso e tolto ai padroni di casa (intervento a gamba tesa ma regolare di Bonucci su Verdi). Nel recupero espulso Alex Sandro. La Juve, sempre lontanissima dal Napoli capolista, prosegue la propria marcia di avvicinamento verso un posto Champions. Il Verona, invece, arriva a collezionare la nona sconfitta consecutiva. Due mondi agli antipodi.

Tabellino

Verona-Juventus 0-1 (primo tempo 0-0)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Dawidowicz (78' Gunter), Ceccherini; Terracciano, Sulemana (65' Veloso), Hongla, Doig (65' Lazovic); Lasagna, Kallon (71' Verdi); Djuric (78' Henry). All. Bocchetti

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (79' Alex Sandro), Fagioli (63' Miretti), Locatelli (63' Paredes), Rabiot, Kostic; Kean (69' Di Maria), Milik. All. Allegri

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 61' Kean

Assist: Rabiot (J, 0-1)

Ammoniti: Bonucci, Dawidowicz, Djuric, Veloso, Alex Sandro

Espulsi: Alex Sandro al 92'

La cronaca in 9 momenti chiave

3' – Destro di controbalzo dai 20 metri di Sulemana e palla che termina non lontana dalla porta di Perin.

18' – Kallon crossa lungo per Lasagna, da questi sponda per Djuric, ma Danilo è fondamentale nell'opporsi al centravanti veronese a pochi passi dalla porta: intervento miracoloso.

38' – Destro piazzato dai 20 metri da Locatelli, Montipò non si fida della presa e si rifugia in angolo.

48' – Punizione calciata da Terracciano sul secondo palo, dove sbuca Dawidowicz: deviazione sottomisura e palla fuori.

58' – Rabiot si inserisce in area da destra e tocca in mezzo per Kean, che non arriva a deviare a pochi passi dalla porta.

61' – GOL DELLA JUVENTUS. Kean trova spazio all'ingresso dell'area, si accentra e calcia col sinistro: Dawidowicz prima e Montipò poi deviano, ma la palla rotola in rete. 0-1.

Moise Kean festeggia dopo il gol in Verona-Juventus Credit Foto Getty Images

76' – Il Verona protesta per un mani in area di Danilo: per Di Bello e la VAR però non c'è nulla. Il tocco del brasiliano c'è, ma è considerato involontario a seguito di un rimpallo ravvicinato.

83' – Calcio di rigore prima concesso da Di Bello e poi tolto dalla VAR a Verdi: Bonucci è entrato a gamba tesa in area sull'ex torinista, ma prendendo il pallone.

92' – Alex Sandro ferma Lasagna da ultimo uomo e in chiara occasione da rete e viene cacciato da Di Bello: il brasiliano era già ammonito, ma l'arbitro estrae il rosso diretto.

MVP

Moise KEAN. Un guizzo e poco più, ma è quel che serve stasera alla Juve per sfodare la resitenza del Verona. Bravo, insomma, a farsi trovare pronto quando serviva.

Fantacalcio

PROMOSSO – Adrien RABIOT. Suo l'assist per la giocata decisiva alla vittoria della Juventus.

BOCCIATO – Alex SANDRO. Riesce nell'impresa di farsi cacciare in 10 minuti di partita.

