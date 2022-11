Verona-Juventus, match della 14a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio "Bentegodi" Salvatore Bocchetti, allenatore dei gialloblù, si è sfogato ai microfoni dei giornalisti nel post partita. , match della 14a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio "Bentegodi" si è concluso col punteggio di 0-1 con rete decisiva di Moise Kean. Nel finale si è scatenata la polemica da parte dei padroni di casa per un tocco di mano da parte di Danilo nell'area bianconera , per il quale l'arbitro ha ritenuto non ci fossero gli estremi per un calcio di rigore. E, allenatore dei gialloblù, si è sfogato ai microfoni dei giornalisti nel post partita.

Rigore non dato, "zimbelli"

"Stasera c'era un fallo di mano in area e non so perché non ci abbiano dato il rigore, ci stanno danneggiando. Sono stato zitto fin troppo, ora voglio parlare: sono tre partite che subiamo decisioni un po’ così. A Monza un fallo al massimo da giallo ci ha lasciato in dieci quasi subito, con la Juve un mani clamoroso in area e… niente. Poi due giocatori vanno con la gamba alta entrambi, Di Bello fischia rigore e il Var ce lo toglie. Ma che siamo gli zimbelli di tutti qua? Ho fatto il difensore per una vita e mi hanno sempre insegnato a tenere le mani dietro. Qui invece uno fa il portiere e non è rigore. Ditemi voi: Danilo ha il braccio largo, aumenta il volume corporeo… Parlare con gli arbitri? Non serve, tanto la girano sempre come vogliono loro".

Cuore Verona

"Io continuo a crederci, oggi i ragazzi hanno dato l'anima e fatto una grandissima gara, abbiamo messo in difficoltà una delle migliori squadre d'Italia. Non meritiamo questa posizione in classifica, ce la metteremo tutta fino alla fine. Bisognerà essere forti mentalmente e recuperare le energie per domenica contro lo Spezia, per noi è uno scontro fondamentale, ci giochiamo un bel pezzo di salvezza".

