Verona-Spezia, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto della doppietta decisiva di Nzola dopo il vantaggio di Verdi. La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca di Napoli.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Ad

Serie A Super Nzola, colpo salvezza dello Spezia: 2-1 a Verona 3 ORE FA

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Che gli si può dire? Lui il suo lo fa, eccome. Una, due, tre, quattro parate dal coefficiente molto alto. Ma non serve a nulla.

Pawel DAWIDOWICZ 6 - Resta in campo nonostante un problema con... una lente a contatto. Ha poche colpe per il crollo della ripresa.

Koray GUNTER 6 - Gioca quasi tutto il primo tempo con un turbante in testa dopo uno scontro con Amian, ma non demorde. Esce all'intervallo (dal 46' Isak HIEN 5,5 - Soffre terribilmente il fisico di Nzola)

Federico CECCHERINI 5 - Molto impreciso quando ha il pallone tra i piedi e un po' impacciato difensivamente. Come se non bastasse, si divora da un metro il gol del 2-2.

Fabio DEPAOLI 5 - Parte tutto sommato bene, sfornando un paio di cross interessanti, poi si sgonfia al pari di tutta la squadra (dall'80' Filippo TERRACCIANO s.v.)

Adrien TAMEZE 5 - Decisamente spento, nonostante cerchi di soddisfare le richieste tattiche di Bocchetti. Non è il Tameze dei bei tempi: tutt'altro.

Miguel VELOSO 5,5 - Il sinistro non si discute, ma non è giornata. E probabilmente non è nemmeno stagione. Sovrastato da Nzola in occasione del raddoppio spezzino.

Darko LAZOVIC 5,5 - Inizia con una marcia lenta, poi prende via via confidenza con la partita. Ma il vero Lazovic è un altro (dal 70' Josh DOIG s.v.)

Simone VERDI 7 - Segna un gol bellissimo ed è il motore di tutte le azioni offensive del Verona. Purtroppo per lui, non basta per evitare l'ennesima sconfitta (dal 70' Yayah KALLON s.v.)

Kevin LASAGNA 6,5 - Sempre un po' troppo frenetico, ma è splendida l'azione individuale che porta al vantaggio di Verdi. Nella ripresa solo Zoet gli nega la gioia individuale.

Milan DJURIC 5,5 - Prezioso nelle consuete torri per i compagni, ma non ha mai l'opportunità di rendersi pericoloso (dal 60' Thomas HENRY 5 - Combina poco. O meglio: pochissimo)

All. Salvatore BOCCHETTI 5 - Un'altra sconfitta. L'ennesima. Cambiano gli interpreti, ma il risultato non cambia mai. Disastro totale.

Mbala Nzola esulta insieme a Jakub Kiwior, Verona-Spezia, LaPresse Credit Foto LaPresse

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Superato da Verdi senza colpe, si perde poi il resto della partita e pure i Mondiali. Auguri (dal 42' Jeroen ZOET 6,5 - Ha il difficile compito di non far rimpiangere Dragowski: lo assolve con un intervento notevole su Lasagna)

Kelvin AMIAN 6 - Gioca da terzo difensivo e complessivamente lo fa senza sussulti negativi. Chiude da terzino dopo l'ingresso di Nikolaou.

Mattia CALDARA 5,5 - Commette un errore grave sul finire del primo tempo, ma per sua fortuna Lasagna lo perdona. Una sbavatura che macchia la sua prestazione.

Jakub KIWIOR 6 - Ha qualche problema quando Lasagna transita dalle sue parti, come nell'azione del gol veronese, ma rimane concentrato ed esce vincitore.

Emil HOLM 6 - Ribatte colpo su colpo a Lazovic. Poco prima dell'intervallo Montipò gli respinge un destro insidiosissimo.

Ethan AMPADU 6,5 - A centrocampo fa legna, si prende un giallo ma non rinuncia alla battaglia. Apre con un bel tocco in profondità l'azione dell'1-1.

Albin EKDAL 6 - Suo il primo tentativo spezzino, neutralizzato da Montipò. Autore di discrete trame a centrocampo, esce all'intervallo per motivazioni tattiche (dal 46' Daniele VERDE 6,5 - Sinistro delicato, traiettorie insidiose, voglia di spaccare il mondo. Promosso)

Kevin AGUDELO 6 - Un po' opaco nella prima frazione, poi risale la china e nella ripresa diventa buon protagonista dell'operazione rimonta (dall'82' Mikael ELLERTSON s.v.)

Simone BASTONI 6,5 - Si fa saltare con troppa facilità da Lasagna nell'azione del vantaggio veronese, ma ha il merito di reagire: sfiora il gol e porge a Nzola l'assist del pari (dall'82' Dimitris NIKOLAOU s.v.)

Emmanuel GYASI 5 - Delude. Non trova praticamente mai l'intesa con Nzola e, in generale, non riesce a dare un apporto sufficiente alla manovra offensiva dello Spezia (dal 60' Mehdi BOURABIA 6,5 - Entra molto bene in partita, tra il cross che manda a segno Nzola per la seconda volta e un sinistro da fuori miracolosamente parato da Montipò)

Mbala NZOLA 7,5 - L'importanza della sua doppietta è semplicemente quantificabile. Grazie a lui lo Spezia rimonta, conquista tre punti fondamentali e affossa il Verona. Man of the match.

All. Luca GOTTI 7 - Successo fondamentale, altroché. Ottenuto con una straordinaria capacità di non mollare in un momento psicologicamente complicatissimo.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Verona-Spezia: probabili formazioni e statistiche 11/11/2022 ALLE 11:46