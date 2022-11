Dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Maresca, tutto lo Spezia si reca festante sotto il settore dei propri sostenitori. Perché quella del Bentegodi non è una vittoria normale: è un 2-1 ottenuto in rimonta, nonostante la voglia del Verona di risalire la china, nonostante l'iniziale vantaggio di Verdi, nonostante la sfortuna che poco prima dell'intervallo toglie di mezzo Dragowski (fuori in lacrime per un grave infortunio alla gamba destra: era stato appena convocato per i Mondiali). L'attore principale è Mbala Nzola: è lui, con la sua doppietta decisiva, a ribaltare in 17 minuti l'iniziale vantaggio messo a segno da Verdi. Un exploit che consente allo Spezia di ritrovare i tre punti in campionato dopo quasi due mesi e che suona quasi come una condanna per l'Hellas, al decimo ko di fila: la squadra di Bocchetti, sempre sconfitto da quando è stato promosso sulla panchina gialloblù al posto di Cioffi, è sempre più fanalino di coda del torneo e sempre più distante dalla quartultima posizione.

Tabellino

Verona-Spezia 1-2 (primo tempo 1-0)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (46' Hien), Ceccherini; Depaoli (80' Terracciano), Veloso, Tameze, Lazovic (70' Doig); Verdi (70' Kallon), Lasagna; Djuric (60' Henry). All. Bocchetti

Spezia (3-5-2): Dragowski (42' Zoet); Amian, Caldara, Kiwior; Holm, Ampadu, Ekdal (46' Verde), Agudelo (82' Ellertson), Bastoni (82' Nikolaou); Nzola, Gyasi (60' Bourabia). All. Gotti

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 30' Verdi (V), 53' Nzola (S), 70' Nzola (S)

Assist: Lasagna (V, 1-0), Bastoni (S, 1-1)

Ammoniti: Ampadu, Holm, Lasagna, Tameze, Amian, Ellertson

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

23' – Destro piazzato sul primo palo da Lazovic, Dragowski non si muove, ma la palla sfila di pochissimo a lato.

30' – GOL DEL VERONA. Stupenda azione personale di Lasagna, che si autolancia palla al piede e tocca per Verdi: sinistro liftato davanti a Dragowski ed Hellas avanti.

Simone Verdi sega il gol dell'1-0 in Verona-Spezia Credit Foto Getty Images

42' – Brutto infortunio a una caviglia per Dragowski dopo un contatto con Lasagna: il portiere polacco, appena convocato per i Mondiali, è costretto a uscire in lacrime e in barella.

48' pt – Triplo intervento in pochi minuti di Montipò, che prima respinge un tiro di Nzola, poi di Bastoni e infine di Holm.

53' – GOL DELLO SPEZIA. Bastoni lascia il pallone a Nzola, che dal limite dell'area lo piazza alle spalle di Montipò con un bellissimo interno sinistro. 1-1.

56' – Djuric spizza per Lasagna, che vola verso la porta palla al piede, spara col sinistro ma trova la respinta di Zoet. Grande parata.

68' – Agudelo va sul fondo e tocca all'indietro per Bastoni, la cui rasoiata mancina viene messa in angolo con un piede da uno stoico Montipò.

69' – GOL DELLO SPEZIA. Cross di Bourabia deviato da Lasagna, Nzola salta altissimo e di testa non lascia scampo a Montipò. 1-2.

74' – Gran sinistro da fuori di Bourabia, ma Montipò si distende e con la punta delle dita si salva in angolo. Miracolo.

76' – Pennellata su punizione di Veloso, Ceccherini va al volo da un metro ma incredibilmente alza troppo la mira.

Il momento social

MVP

Mbala NZOLA. L'importanza della sua doppietta è semplicemente quantificabile. Grazie a lui lo Spezia rimonta, conquista tre punti fondamentali e affossa il Verona. Man of the match.

Fantacalcio

PROMOSSO – Simone VERDI. Segna un gol bellissimo ed è il motore di tutte le azioni offensive del Verona. Purtroppo per lui, non basta per evitare l'ennesima sconfitta.

BOCCIATO – Milan DJURIC. Prezioso nelle consuete torri per i compagni, ma non ha mai l'opportunità di rendersi pericoloso.

Le pagelle

