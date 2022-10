Sesta vittoria consecutiva per l'Udinese, che nel derby del nord-est ribalta al Bentegodi l'Hellas Verona, in vantaggio al 23' con uno spettacolare gol al volo di Doig. La formazione di Sottil , tuttavia, macina occasioni su occasioni e, nella ripresa, in cui i gialloblù di Cioffi spariscono dal campo, avvia e completa la rimonta col subentrato Beto e col colpo di testa vincente al 94' del difensore sloveno Bijol. I friulani restano a un punto dalla vetta, a 19 dietro alla coppia Napoli-Atalanta. Hellas che, invece, rimane ancorata a quota 5 al terzultimo posto di graduatoria.

Hellas Verona-Udinese, Serie A 2022-2023: un contrasto tra Josh Doig (Verona, a sinistra) e Rodrigo Becão (Udinese). Foto di Alessandro Sabattini per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

HELLAS VERONA UDINESE 1-2

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Hien, Günter; Lazovic (73' Hrustic), Miguel Veloso, Tameze, Doig (84' Djuric); Verdi (73' Depaoli); Piccoli (62' Kallon); Henry (84' Lasagna). All.: Cioffi.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, Nahuen Pérez (58' Ebosse); Pereyra, Lovric (67' Arslan), Walace, Makengo (58' Samardzic), Udogie; Success (58' Beto), Deulofeu (81' Nestorovski). All.: Sottil.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.

Gol: 23' Doig (V), 70' Beto (U), 94' Bijol (U).

Assist: Deulofeu (U, 1-1), Samardzic (U, 1-2).

Note - Recupero: 1+7. Ammoniti: Miguel Veloso, Nahuen Pérez, Rodrigo Becão, Henry, Depaoli, Pereyra.

Il momento social

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

2' - MAKENGO ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO! Il centrocampista francese dell'Udinese calcia alto su suggerimento di Udogie, sprecato un'occasione clamorosa per l'Udinese. Tutto è nato da un errore coi piedi di Montipò su pressione di Deulofeu!

5' - NAHUEN PEREZ! Il difensore dell'Udinese, dal limite, si alza il pallone e lo calcia al volo all'angolino: Montipò ci arriva!

12' - VERDI PER HENRY NEI PRESSI DELL'AREA PICCOLA! Grandissimo intervento in tackle di Bijol, che manda in calcio d'angolo.

14' - DEULOFEU PER LOVRIC! Piattone destro di prima dal limite: palla di poco alta. Quanti capovolgimenti!

23' - GOL DEL VERONA CON DOIG! Un super gol per lo scozzese dell'ex Queen's Park e Hibernian, che insacca con uno spettacolare esterno sinistro al volo su palla impennatasi dopo un cross di Lazovic dalla destra: 1-0!

Josh Doig esulta dopo il gol in Verona-Udinese Credit Foto Getty Images

29' - PEREYRA MANDATO AL TIRO DA BECÃO! Paratissima di Montipò, che respinge. Poi l'arbitro ferma il gioco per un offside di Success dopo il tiro dell'argentino.

36' - TAGLIO AEREO DI DEULOFEU NEL CUORE DELL'AREA! L'ex Milan e Watford, però, la colpisce malissimo, con le spalle! Occasione sciupata per l'Udinese!

45' - WALACE A PORTA VUOTA SU PALLA DI PRIMA DI BIJOL! Sinistro a giro di un metro e mezzo fuori dalla porta difesa da Montipò!

62' - DEULOFEU METTE UN RASOTERRA IN AREA PICCOLA! Grande intervento coi piedi di Montipò in calcio d'angolo.

69' - CI PROVA IL NEOENTRATO ARSLAN! Potente destro dai venti metri: Montipò alza la sfera sopra la traversa!

69' - SAMARDZIC SCHEGGIA IL PALO! Destro a giro dal limite: Montipò battuto e Udinese vicinissima all'1-1!

70' - GOL DELL'UDINESE CON BETO! Pareggio meritato per l'Udinese! Tocco verticalizzazione morbida per Samardzic per Deulofeu che tocca di primo per il brasiliano neoentrato il quale, a tu per tu con Montipò, non sbaglia: 1-1!

Beto in Verona-Udinese Credit Foto Getty Images

90'+4 - GOL DELL'UDINESE BIJOL! Colpo di testa imperioso del difensore sloveno su palla scodellata da Samardzic su calcio di punizione: 1-2, la formazione di Sottil la ribalta all'ultimo respiro!

Verona-Udinese, Serie A 2022-2023: Jaka Bijol, al 94', segna la rete del 2-1 per l'Udinese. Foto di Emmanuele Ciancaglini per Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP

Bijol. Imperioso in difesa, energico e chirurgico - al tempo stesso - negli interventi in tackle. Poi, di testa - pulitissimo e provvidenziale - segna e consegna al 94' la sesta vittoria consecutiva all'Udinese. Secondo gol in Serie A: scoperta.

Fantacalcio

PROMOSSO - Samardzic. Spacca in due la partita: ispira l'azione da gol di Beto (con un tocco morbido per Deulofeu) e, su punizione al 94', scodella una palla perfetta su punizione per il gol-vittoria di Bijol.

BOCCIATO - Henry. Un pesce fuor d'acqua nell'attacco del Verona. Frustrato, spesso si lascia andare a interventi fallosi pericolosi.

Le pagelle

