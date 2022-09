Calcio

Shevchenk: "Pioli ha fatto un lavoro splendido per portare Milan allo scudetto, lo rispetto molto"

SERIE A - Andriy Shevchenko, a Casa Milan per autografare le maglie della Fondazione Milan ispirate alla vittoria della Champions 2003 e per raccogliere fondi per l'Ucraina, ha parlato della vittoria dello scudetto e tessuto le lodi di Stefano Pioli: "Ha gestito una situazione molto difficile alla grandissima, se il popolo rossonero ha potuto gioire il merito è anche e del suo grande lavoro".

00:01:05, un' ora fa