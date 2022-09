"All’inizio la partita è stata equilibrata, poi abbiamo fatto un bel gol su una bella azione, ma dopo l’1-1 abbiamo avuto un blackout di mezz’ora che ci è costato due gol. Abbiamo preso tre gol che in un derby non puoi permetterti: per le occasioni avute avremmo meritato il pareggio, ma sono il primo responsabile. Si deve fare meglio in 30’ in una gara importante. Stasera per fare due gol abbiamo fatto tanta fatica, poi abbiamo trovato di fronte a noi un gran portiere. Ci fanno gol con troppa facilità, dobbiamo lavorare per migliorare. Analizzeremo cosa è accaduto, per vincere un derby bisogna fare di più. Sul nostro passaggio a vuoto il Milan ha fatto tre gol, noi ne abbiamo fatto solo uno".

"La gestione dei momenti è importante. Non dobbiamo avere questi blackout, contro Milan e Lazio questi istanti ci hanno compromesso la partita. Noi per fare due gol abbiamo fatto tanto, loro hanno fatto tre gol troppo facili".

"Parlare dei singoli mi viene difficile. Abbiamo preso il gol dell’1-1 in uscita, eravamo in controllo e stavamo facendo quello che dovevamo fare".

"È la stessa squadra che lo scorso anno ha fatto 8 partite senza subire gol. Basta vedere la partita di oggi. Noi per segnare abbiamo fatto tanta fatica, potevamo farne anche di più, loro ci hanno fatto 3 gol troppo facilmente. Ma dobbiamo analizzare e capire".

"Mi brucia aver perso un derby, per i tifosi e per la società. Dovevamo e potevamo fare molto di piu, stasera c’è tanta delusione".

