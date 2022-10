Bisogna fare un particolare applauso alla squadra per questo filotto di partite. Gli avversari le preparano con il doppio dell'attenzione e della disponibilità, quindi dico grazie alla squadra che merita tantissimi elogi". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, commenta il successo per Kvara è perfetto, sa fare tutto. Anche oggi ha rincorso l'avversario, a volte gli attaccanti non danno importanza a contrasto vinto che permette ai compagni di avere meno spazi da coprire". ". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, commenta il successo per 4-0 del Napoli sul Sassuolo al Maradona. Gli azzurri, trascinati da una tripletta di Osimhen e da una prestazione superlativa di Kvaratskhelia, hanno consolidato il primo posto in classifica. E a proposito del georgiano, Spalletti dice: "".

"Alleno un gruppo di ragazzi che si divertono"

"Cosa mi rende orgoglioso? Un po' tutto, questo è un gruppo di veri professionisti, di ragazzi che si divertono e che allo stesso tempo vogliono andare a cercare un obiettivo. Si allenano sempre con grande disponibilità, vogliono sempre trovare cose più importanti".

Sulla prossima sfida con l'Atalanta

"È la partita più difficile perché da lì escono in pochi con risultati positivi. Si dovrà essere più bravi di sempre".

Sulla prova di Osimhen (in conferenza stampa)

"Mi sembra che stia facendo passi avanti, ha molti margini perché le sue possibilità e i suoi guizzi non sono accessibili a un calciatore normale. Sul primo gol ha agganciato un pallone in area e ha messo la palla dentro prima che intervenisse l'avversario. È stato veloce e preciso. Poi oggi non si è levato la maglia, perché se la sarebbe voluta levare (scherza, ndr)".

"I complimenti fanno piacere, ma..."

"I complimenti fanno piacere, ma questo ti crea difficoltà nella gestione di certi momenti. Chi ti dice che a 'Roma puoi solo vincere' sono quelli che ti vogliono male perché la Roma è una squadra forte come il Napoli. Ho visto troppi titoli come quello lì, che servono a fregarti".

Spalletti: "Un aggettivo per i miei? 'Bravi', aspettiamo per i superlativi"

