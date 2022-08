"Cosa è mancato? La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile. Nel primo tempo loro ci hanno portato in giro perché non eravamo corti, siamo andati in difficoltà. Molto meglio il secondo tempo, poi però loro si sono chiusi ed è diventato difficile". In conferenza stampa Luciano Spalletti commenta così il deludente 1-1 del Napoli contro il Lecce al Maradona, il secondo pareggio consecutivo degli azzurri dopo quello a reti bianche di Firenze. "Abbiamo tentato di fare le cose, ma abbiamo avuto poca qualità - prosegue Spalletti -. Non abbiamo avuto la pulizia nei passaggi, nonostante questo abbiamo fatto diversi tiri. Può succedere...".

Ad

Sulla prova dei nuovi acquisti

Serie A Napoli-Lecce 1-1, pagelle: Osimhen e Raspadori steccano 2 ORE FA

"Bisogna allenarsi insieme, lavorare insieme. Non è molto che sono qui, ci sono degli step da fare. È una cosa abbastanza normale, pensavo che nel primo tempo si potesse avere lo stesso degli equilibri avendo protetto Raspadori con la corsa di Elmas".

Sul mercato

"Le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte. C'è solo da trovare la giusta intesa e diventare migliori nel corso dei 90 minuti".

Su Meret

"Ha fatto un grande intervento sul rigore. Siamo fiduciosi e sapevamo di avere a che fare con un buon portiere".

Spalletti: "Mercato Napoli ottimo, ma siamo meno esperti"

Serie A Napoli spento e bloccato: col Lecce finisce 1-1 5 ORE FA