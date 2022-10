Luciano Spalletti, però, non scopre più di tanto le carte La gestione è facile, si gioca in 11 e le rose vengono fatte di 25 calciatori. E' importante in alcune posizione avere queste risorse, se non avessimo avuto Raspadori e Simeone sarebbe stata dura vincere tutte queste gare, ora di volta in volta si valuterà e si terrà conto della forza dei calciatori. In questo momento ad esempio Zanoli non può fare Di Lorenzo, ma in altre situazioni c'è possibilità di cambiare perché magari si equivalgono per forza ed esperienza e se ne tiene conto senza fare troppi calcoli ma guardando l'atteggiamento corretto. Più voi siete in difficoltà nell'indovinare la formazione (ride, ndr), ma loro sono una risorsa per me, se vedete tutti gli allenatori cambiano i 3 davanti tranne quelli che hanno più qualità di altri". Il Napoli dovrà affrontare il Bologna in un momento che per i partenopei sembra magico , però, non scopre più di tanto le carte su come vorrà scendere in campo : "".

E a proposito del Bologna, le idee sono chiare: "Ogni gara è un viaggio verso l'ignoto, la bravura è renderlo prevedibile. Può sembrare faticoso ma c'è da riprendere la palla e riportarla in cima al campo, bisogna riprenderla ogni volta, questo se non lo fai ogni volta non sei stato nulla, il calcio funziona così, ogni volta devi ripartire e fare lo stesso anche se per qualcuno può essere insopportabile o faticoso, ma per la mia squadra sembra eccitante, si sente viva riportando lì la palla".

A proposito del momento attuale, Spalletti non ha dubbi:

Sì, si può giocare pure meglio, qualcosa abbiamo sbagliato anche in questa gara, poi se si pensa che possiamo farlo, siamo travolti dalla felicità di aver toccato il massimo, ottenuto grandi risultati ad oggi, ma se si guarda bene soprattutto in campionato sono tutte lì a pochi punti. E' la classifica che ci tiene con i piedi per terra ed il fatto che c'è sempre qualcosa da migliorare. Poi non sappiamo dove si può arrivare, il nostro obiettivo è vincere le partite e questo ci dà autostima e tranquillità per la prossima partita, da qui dipende dove possiamo arrivare e capiremo col passare delle gare

Qual è la qualità più grande di questo Napoli? "Mi sembra la voglia di contagiarsi della forza dei compagni, come le rincorse per aiutare la linea difensiva, ho visto robe bellissime nell'ultima partita in cui abbiamo tenuto meno palla, sarebbe bello sentirsi dentro quell'atteggiamento da non poterne fare a meno, è quello che dà davvero forza al gruppo. Tutti vogliono dare di più per contagiare l'altro compagno e quello dopo vuole fare lo stesso e far vedere che ha imparato e via via così".

