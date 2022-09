Spezia-Bologna, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia Domenica 4 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Gotti e quella di Mihajilovic. Il Bologna è imbattuto in quattro precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a un pareggio seguito da tre successi - considerando le stagioni 2020/21 e 2021/22, quella ligure è una delle tre squadre contro cui gli emiliani hanno giocato quattro gare senza mai perdere (come Udinese e Sampdoria).

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amian, Ferrer, Verde

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano; Zirkzee, Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

SPEZIA-BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Spezia-Bologna, domenica 4 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Bologna è imbattuto in quattro precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a un pareggio seguito da tre successi - considerando le stagioni 2020/21 e 2021/22, quella ligure è una delle tre squadre contro cui gli emiliani hanno giocato quattro gare senza mai perdere (come Udinese e Sampdoria).

Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro lo Spezia: tra le squadre attualmente presenti nella competizione, soltanto contro la Sampdoria (sette), i rossoblù vantano una striscia aperta di successi più lunga.

Lo Spezia ha vinto soltanto una delle 11 partite di Serie A contro avversarie emiliane: 2-1 contro il Sassuolo, il 6 febbraio 2021 - completano il parziale cinque pareggi e altrettante sconfitte.

Lo Spezia non aveva mai iniziato un campionato di Serie A rimanendo imbattuto nelle prime due partite casalinghe (1V, 1N) e in generale non rimane tre partite di fila nel massimo torneo al Picco senza perdere da novembre 2021.

Il Bologna ha ottenuto due punti nelle prime quattro giornate di questo campionato; l’ultima volta in cui la squadra rossoblù non ha ottenuto successi nelle prime cinque partite di Serie A è retrocessa a fine stagione, nel 2013/14.

Il Bologna ha vinto soltanto una delle ultime 12 trasferte di Serie A (1-0 v Genoa, lo scorso maggio), trovando nel parziale quattro pareggi e sette sconfitte, incluse le due di questo campionato.

Lo Spezia ha ricevuto quattro ammonizioni in queste prime quattro giornate: solo l’Inter con tre “gialli” ha fatto meglio a livello disciplinare. I liguri sono secondi dietro ai nerazzurri anche per media falli/cartellini (un giallo ogni 12.3 falli commessi).

Jakub Kiwior è il giocatore dello Spezia che in queste prime quattro giornate vanta più respinte difensive (22), più respinte difensive di testa (otto) e più passaggi riusciti (206).

Marko Arnautovic vanta tre gol in due partite giocate contro lo Spezia in Serie A (suo record personale nel torneo condiviso con Sampdoria e Salernitana): in particolare l’austriaco ha messo a segno sette dei suoi 17 gol nel massimo torneo contro formazioni liguri (un gol anche al Genoa).

Marko Arnautovic ha segnato tre gol nelle prime quattro partite di questo campionato - dopo lo stesso numero di gare, nella scorsa stagione di Serie A, aveva realizzato una sola rete.

