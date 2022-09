derby milanese della stagione. Il Milan, campione d'Italia in carica, Mike Maignan, prodigioso con interventi decisivi nel finale di gara. Mister Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, è apparso molto soddisfatto nel post gara. Gol e spettacolo nel primodella stagione. Il, campione d'Italia in carica, si è imposto 3-2 sull'Inter sfruttando le super prestazioni di Rafael Leão , autore di una grande doppietta, e, prodigioso con interventi decisivi nel finale di gara. Mister, ai microfoni di, è apparso molto soddisfatto nel post gara.

"Una partita importante, scontro diretto con grande rivalità, ora ancora di più, con i nostri rivali che vogliono dimostrare di essere superiori a noi per tanti motivi. Sono soddisfattissimo, la squadra mi è piaciuta tantissimo e per 70' abbiamo giocato da grande squadra, poi ci siamo rilassati un po' e come ti rilassi rischi di concedere troppo. Alleno però dei giocatori che continuano a stupirmi per la loro volontà, energia, caparbietà e voglia di stare insieme e di migliorare. Sono veramente un allenatore felice".

Sulla maturità del gruppo

"Siamo stati bravi a leggere la partita. L'Inter non ha provato ad aggredirci, ci ha lasciato palleggiare e noi abbiamo forzato con poche scelte sbagliate, poi secondo me avevamo preparato di aprirci meglio con più giocatori a sinistra per svuotare il loro reparto centrale. A volte l'abbiamo fatto bene, ma a me piace quando la squadra sta in campo con maturità, consaspevolezza e cerca di fare la partita. Poi giochiamo contro avversari molto forti, quindi è impossibile non concedere qualcosa o comandare tutta la partita per 95'. Sapevamo però che ogni palla poteva essere quella decisiva e l'abbiamo affrontata con la giusta cattiveria".

Sul livello del Milan in vista della Champions

"Io sono sicuro che questa squadra è cresciuta tantissimo. Sicuramente attraverso l'esperienza del girone dell'anno scorso, contro avversari fortissimi, abbiamo capito che la Champions pretende prestazioni di alto livello tattico, tecnico, fisico e mentale. Oggi eravamo esclusivamente concentrati sul derby, ma io e il mio staff abbiamo già visto il Salisburgo e sappiamo che è una squadra molto, molto pericolosa, con un'intensità e un ritmo, ma anche qualità offensive, veramente importanti. Bisogna essere preparati, poi chiaramente faremo cose diverse contro il Salisburgo anche perché loro giocano con un 4-3-1-2 e proveremo situazioni diverse. Ciò che conta però è la mentalità della squadra, mantenendo i nostri equilibri e la nostra voglia di essere compatti in fase difensiva".

Su Leao

"Per migliorare credo siano necessarie due caratteristiche: talento e intelligenza. Lui ha talento ed è un ragazzo molto intelligente. Ai giovani vanno dati i tempi per crescere, per capire, la possibilità e la libertà di sbagliare. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi, perché quando hai un giocatore così forte nell'uno contro uno, tutte le volte che riusciamo a isolarlo e metterlo nell'uno contro uno significa che abbiamo costruito bene l'azione. Questo è un nostro obiettivo, perché Rafa è un'arma importante. Ha un modo di fare che magari frega, ma è un ragazzo molto intelligente, che capisce e che sa di poter migliorare senza accontentarsi. Un ragazzo nato con questo talento deve puntare davvero in alto, in alto".

Su Maignan

"Ecco, se la squadra mi sorprende sempre, Mike non mi sorprende più. Ho una considerazione di lui, come giocatore e come persona, dallo spessore incredibile, quindi chiaramente se stiamo facendo queste prestazioni e l'anno scorso abbiamo fatto così bene è perché abbiamo tanti, tanti giocatori di alto livello e Mike è uno di quelli".

Sul coro "Pioli is on fire"

"Al di là di questo coro, che sicuramente mi fa solo piacere, è l'energia e la condivisione che c'è col nostro popolo rossonero che ci dà tanto. Cerchiamo di mettere in campo tutto ciò che abbiamo e, a volte, anche di più. Sentiamo questo legame".

