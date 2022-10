Calcio

Stefano Pioli: i 3 anni magici da allenatore del Milan. Da PioliOut a Pioli is on fire

SERIE A - Il 10 ottobre 2019, tra lo scetticismo di tanti tifosi rossoneri, Stefano Pioli metteva piede per la prima volta a Milanello e iniziava la sua avventura sulla panchina del Diavolo. In 3 anni è riuscito a riscrivere la storia riportando il club in Champions League e vincendo uno scudetto che mancava da 11 anni.

00:03:41, 26 minuti fa