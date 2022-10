Momenti di grande paura martedì sera per Theo Hernanzez . Alcuni malviventi, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno fatto irruzione nella villa del terzino del Milan a Cassano Magnago, in provincia di Varese: il blitz è avvenuto intorno alle 21, quando all'interno dell'abitazione si trovavano la compagna del giocatore, Zoe Cristofoli, e il figlio della coppia (il piccolo Theo Junior, di 6 mesi). L'alloggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato svaligiato e i rapinatori se ne sarebbero andati con una refurtiva piuttosto cospicua. Per fare luce sull'episodio e per provare a ricostruire l'accaduto, sono in corso delle indagini a cura delle forze dell'ordine che starebbero visionando anche le telecamere di sorveglianza.