Calcio

Thiago Silva: "Prima del Chelsea potevo tornare al Milan. Mgari un giorno sarò l'allenatore"

CHAMPIONS LEAGUE - Il difensore centrale brasiliano del Chelsea parla in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro i rossoneri: "Per il futuro non so cosa succederà. Sono contento al Chelsea, sono in una grandissima squadra e non penso di poter tornare al Milan. In futuro come allenatore magari...".

00:01:04, 34 minuti fa