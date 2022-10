Torino-Empoli, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 9 ottobre alle ore 12:30. Di fronte la squadra di Juric e quella di Zanetti. Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l’Empoli in Serie A (1N, 1P), tante quante nelle precedenti 16. Dopo il successo dello scorso maggio per 3-1 al Castellani, i granata potrebbero infatti ottenere due successi di fila contro i toscani per la prima volta nel massimo torneo.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli

TORINO-EMPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Torino-Empoli, domenica 9 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli è rimasto imbattuto in più sfide di Serie A: 16 su 20, grazie a sette vittorie e nove pareggi.

Il Torino è rimasto imbattuto negli ultimi tre match casalinghi contro l’Empoli in Serie A (1V, 2N), dopo una striscia di tre sconfitte interne di fila.

Il Torino ha perso gli ultimi tre match di campionato: l’ultima volta che ha registrato almeno quattro sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2020 (sei in quel caso, tra la gestione Mazzarri e quella Longo) – l’ultimo allenatore che ha invece perso quattro gare di fila alla guida dei granata è stato Walter Mazzarri nel marzo 2018.

Il Torino ha segnato solo sette reti in questo campionato: nelle precedenti 10 stagioni, ovvero dal suo ritorno in Serie A, solo nel 2014/15 ha realizzato meno gol dopo le prime otto partite disputate (sei in quel caso).

L’Empoli è imbattuto da tre trasferte di campionato (1V, 2N) e dopo il successo contro il Bologna fuori casa, i toscani potrebbero registrare due vittorie esterne di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2021.

Il Torino è l’unica squadra di questa Serie A che non ha né guadagnato punti da situazione di svantaggio né perso punti una volta avanti nel punteggio.

Nessuna squadra ha subito più gol del Torino negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A 2022/23 (cinque, al pari della Salernitana), dall’altra parte tre delle ultime quattro reti segnate dall’Empoli sono arrivate dal minuto 75 in avanti.

La prima delle 22 reti di Antonio Sanabria in Serie A è stata messa a segno contro l’Empoli, con la maglia del Genoa il 28 gennaio 2019. Le ultime tre reti del classe ’96 in campionato sono tutte arrivate in trasferta, la sua ultima marcatura in gare interne nel massimo torneo risale allo scorso 23 gennaio contro il Sassuolo.

Mattia Destro ha realizzato due gol contro il Torino in Serie A, inclusa una rete nella sua ultima partita fuori casa contro i granata (22/10/2021 con il Genoa). Il classe ’91 non ha segnato negli ultimi 15 match di campionato, solo una volta in carriera in Serie A ha infilato una striscia di 16 partite senza gol: tra marzo 2018 e febbraio 2019.

Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A

