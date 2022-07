Clamorosa lite in casa Torino tra il tecnico Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati. I due, come testimonia un video che sta girando su Twitter, si sono resi protagonisti di un litigio furioso caratterizzato da insulti reciproci, urla e spintoni. Juric e Vagnati sono venuti anche a contatto, ma per fortuna la situazione non è degenerata ulteriormente grazie all'intervento del team manager Marco Pellegri, che si è messo in mezzo e ha evitato il peggio. ".", ", "", alcuni degli insulti che sono volati tra Juric e Vagnati.