Torino-Juventus prosegue il programma della decima giornata di Serie A 2022-23: calcio d'inizio alle ore 18 all'Olimpico di Torino, arbitra l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Juventus in crisi nera e reduce dal pesantissimo ko in Champions con il Maccabi Haifa che ha di fatto spento le speranze qualificazione, al momento appese a un filo. Torino che prova a tornare al successo che manca dal 5 settembre contro il Lecce: da lì 3 vittorie e un pareggio, l'ultimo con l'Empoli in rimonta . Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.