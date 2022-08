Torino-Lazio, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino Sabato 20 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Juric e quella di Sarri. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Linetty, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Zima

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: Maximiano

Indisponibili: Pedro

Statistiche Opta

Torino e Lazio hanno chiuso in parità ognuno degli ultimi tre incontri di Serie A e solo una volta nel massimo campionato hanno pareggiato quattro match di fila: tra l’aprile del ’76 e il dicembre del ’77.

L’ultima vittoria del Torino contro la Lazio in Serie A risale al 26 maggio 2019, ultima giornata del campionato 2018/19, quando alla guida dei granata c’era Walter Mazzarri - da allora piemontesi senza i tre punti per sei gare consecutive contro i biancocelesti, parziale in cui si sono susseguiti cinque allenatori differenti.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (3N, 4P) – 3-1 il 26 maggio 2019. In questo intervallo temporale (dall’inizio del 2015) contro nessuna avversaria i granata contano meno vittorie interne nel massimo campionato tra quelle ospitate almeno due volte.

Dopo il successo contro il Monza alla prima giornata, il Torino potrebbe vincere entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solamente per la terza volta dall'inizio dello scorso decennio: ci è infatti riuscito nel 2015/16 e nel 2019/20.

Considerando anche la fine dello scorso campionato, la Lazio va in gol da nove partite di Serie A e potrebbe raggiungere le 10 gare consecutive in rete nella competizione per la prima volta da febbraio 2021 (19 in quel caso, sotto la guida di Simone Inzaghi).

Nessuna squadra ha collezionato più recuperi offensivi in pressing della Lazio (13 come l’Empoli) nella prima giornata di questa Serie A, al terzo posto in questa speciale classifica il Torino con otto: i granata sono quelli andati più volte al tiro nel primo turno in seguito a un recupero offensivo (quattro).

La Lazio ha vinto in rimonta contro il Bologna, dopo essere andata in svantaggio. É la quinta volta che succede in Serie A nell'era Sarri e solo l’Inter, considerando stagione 21/22 e stagione appena iniziata, ha fatto meglio (sei).

Emirhan Ilkhan è stato l’unico giocatore nato dall’1/1/2004 in poi a scendere in campo nel primo turno di questo campionato: il talentino turco era stato il secondo più giovane marcatore del massimo campionato turco 21/22 (meglio di lui solamente il classe 2005 Arda Güler).

Dopo aver timbrato il cartellino nell'ultima presenza dello scorso campionato contro l'Atalanta il 27 aprile, Antonio Sanabria ha trovato il gol anche contro il Monza alla prima giornata di questa stagione - solo una volta l'attaccante granata ha però segnato in due presenze consecutive nella stessa edizione della Serie A con la maglia del Torino: nelle sue prime due uscite con i piemontesi, nel marzo 2021.

Ciro Immobile ha segnato sette gol nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A (a cui si aggiunge un assist nel giugno 2020) - l'attaccante della Lazio ha un passato in maglia granata, con cui ha realizzato 27 reti in 47 presenze di Serie A tra il 2013 e il 2016.

