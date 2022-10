Dopo il convincente successo per 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria in Champions League, il Milan affronta la delicata trasferta di campionato sul campo del Torino. Allo stadio Olimpico Grande Torino i rossoneri di Stefano Pioli affrontano i granata di Ivan Juric, che settimana scorsa hanno conquistato una vittoria pesante a Udine (1-2) . Il Diavolo insegue la quinta vittoria di fila in Serie A dopo quelle ottenute contro Empoli, Juventus, Verona e Monza. Nelle sue ultime 3 partite casalinghe in campionato, il Toro ha rimediato un pareggio (1-1 contro l'Empoli) e 2 sconfitte (0-1 contro Sassuolo e Juventus). Calcio d'inizio alle ore 20.45, arbitra l'incontro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Di seguito le scelte dei due allenatori.