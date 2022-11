Torino-Sampdoria, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino mercoledí 9 novembre, alle ore 20:45. Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A contro la Sampdoria (3-0 il 30 ottobre 2021) e non ottiene due clean sheet interni di fila contro i blucerchiati dal periodo 2006-2007.

Probabili formazioni

Ad

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Karamoh. All. Juric

Serie A Samp-Fiorentina 0-2, pagelle: Doria bocciato in blocco IERI ALLE 16:22

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Pellegri, Sanabria

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic

Squalificati: Leris

Indisponibili: Amione, De Luca, Pussetto, Winks

TORINO-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Torino-Sampdoria, mercoledí 9 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Sampdoria e non ottiene tre successi di fila contro i blucerchiati da una serie di quattro tra il 1976 e il 1982.

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A contro la Sampdoria (3-0 il 30 ottobre 2021) e non ottiene due clean sheet interni di fila contro i blucerchiati dal periodo 2006-2007.

Una delle tre peggiori sconfitte del Torino in Serie A (tutte per 7-0) è stata di mercoledì, il 12 maggio 2021 contro il Milan. Nelle ultime quattro partite in questo giorno della settimana i granata hanno conquistato solo due punti – anche la Sampdoria non ha ottenuto nemmeno un successo nelle quattro gare più recenti di Serie A di mercoledì (3N, 1P).

La Sampdoria è la squadra che ha perso più match in Serie A nel 2022 (22 su 32 partite), nella storia del torneo solo il Cagliari nel 2021 (24) ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare.

Il Torino ha vinto l’ultima partita interna di campionato, 2-1 contro il Milan, e non ottiene due successi consecutivi in casa da una serie di tre registrata tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

La Sampdoria ha ottenuto quattro punti nelle tre trasferte con Dejan Stankovic come allenatore in Serie A, tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 12 partite esterne con Marco Giampaolo alla guida.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno gol nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (solo sei reti in 13 match) - solo nel 1972/73 (cinque), i blucerchiati ne avevano realizzati meno a questo punto della stagione.

La Sampdoria è la squadra contro cui il giocatore del Torino Wilfried Stephane Singo ha realizzato più gol in Serie A (due); le due reti contro i blucerchiati sono arrivate nelle due sfide più recenti, mentre nel primo dei quattro incontri aveva fornito un assist vincente.

Nikola Vlasic ha creato 23 occasioni su azione per i compagni, solo Gerard Deulofeu (33) ha fatto meglio di lui finora in questo campionato; il giocatore del Torino è anche il leader della sua squadra per tiri totali (29), conclusioni nello specchio (11) e palle giocate in area avversaria (51).

Francesco Caputo ha realizzato un solo gol nelle ultime otto trasferte di campionato (vs Verona, lo scorso 4 settembre), dopo averne segnati quattro in altrettante precedenti partite esterne disputate nel torneo. Nella Serie A 2021/22 il classe ‘87 è stato il miglior marcatore blucerchiato lontano da casa con sette reti totali

Fantacalcio: i consigli per la 14a giornata di Serie A

Serie A Bologna-Torino 2-1, pagelle: Orsolini entra e cambia la partita IERI ALLE 13:52