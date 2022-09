Torino-Sassuolo, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino sabato 17 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Juric e quella di Dionisi. Il Torino ha perso soltanto tre delle 18 partite di Serie A contro il Sassuolo, la più recente il 18 gennaio 2020 - completano il bilancio sette pareggi e otto successi per i granata, che in questa sfida vanno in gol da 11 incontri consecutivi.

Probabili formazioni

Ad

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Serie A Sassuolo-Udinese 1-3, pagelle: Beto mattatore, scena muta Udogie 11/09/2022 ALLE 15:27

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Ricci, Berisha

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Squalificati: Ruan

Indisponibili: Erlic, Berardi, Traoré, Muldur, Defrel

TORINO-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Torino-Sassuolo, sabato 17 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Torino ha perso soltanto tre delle 18 partite di Serie A contro il Sassuolo, la più recente il 18 gennaio 2020 - completano il bilancio sette pareggi e otto successi per i granata, che in questa sfida vanno in gol da 11 incontri consecutivi.

Torino e Sassuolo hanno pareggiato l'ultima sfida all'Olimpico Grande Torino in Serie A, dopo non avere impattato in casa dei granata nessuna delle precedenti otto (sei successi granata e due neroverdi).

Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Inter nell'ultimo turno, il Torino potrebbe restare a secco di gol per due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2021 (in quell'occasione due sconfitte per 0-1, contro Juventus e Napoli).

Il Sassuolo non vince da quattro partite di campionato (3N, 1P) e non registra una striscia più lunga senza successi nella competizione da febbraio 2021, con Roberto De Zerbi in panchina.

Il Torino non ha subito gol nelle ultime due partite interne di campionato; in Serie A, i granata non tengono la porta inviolata per più gare consecutive all'Olimpico Grande Torino dal marzo 2019, quando registrarono cinque clean sheet di fila in casa sotto Walter Mazzarri.

Dopo lo 0-0 contro la Cremonese allo stadio Giovanni Zini alla 5ª giornata, il Sassuolo potrebbe restare a secco di gol per due partite esterne consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2020.

Il Sassuolo è la squadra con la percentuale più alta di reti concesse in rapporto ai tiri nello specchio fronteggiati (62%); infatti i neroverdi, che hanno incassato meno conclusioni nello specchio rispetto a qualsiasi altra formazione, hanno subito ben otto gol dalle 13 conclusioni in porta.

Antonio Sanabria ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo nel 2013/14, giocando due gare in neroverde nella competizione - contro gli emiliani ha segnato due reti e servito un assist in cinque presenze nel massimo campionato, inclusa una marcatura nell'ultima sfida, lo scorso gennaio.

Karol Linetty ha segnato due reti e servito un assist contro il Sassuolo in Serie A, anche se tutte queste partecipazioni sono arrivate al Mapei Stadium; il centrocampista del Torino non segna nel massimo campionato dal 23 ottobre 2020, proprio contro i neroverdi (sua unica marcatura in maglia granata).

Davide Frattesi ha realizzato la metà delle reti del Sassuolo nel campionato in corso (due su quattro); il centrocampista classe '99 è il giocatore neroverde che ha effettuato più conclusioni nello specchio (cinque) nelle prime sei giornate di questa Serie A.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Serie A L'Udinese vola: Beto e Samardzic ribaltano un Sassuolo in 10 11/09/2022 ALLE 12:54