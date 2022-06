Scoppia il caso tra Roma e Barcellona: i giallorossi di Mourinho hanno infatti deciso di non prender parte al Trofeo Gamper contro i blaugrana, facendo dunque un passo indietro rispetto a quanto dichiarato in precedenza, quando la Roma era stata designata come sfidante per la sfida prevista il 6 agosto al Camp Nou. Al comunicato ufficiale della Roma, è immediatamente giunta la risposta da parte del Barcellona, visibilmente irritato dalla decisione dei giallorossi.

Questo il comunicato ufficiale della Roma:

"L’AS Roma comunica di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022. La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon proseguo di preparazione estiva."

Questo invece il testo della dura replica dei Blaugrana:

"FC Barcelona comunica che l'AS Roma ha deciso di rescindere, unilateralmente e senza giusta causa, il contratto firmato da entrambe le parti per la disputa sul Trofeo Joan Gamper che si sarebbe dovuto disputare il prossimo 6 agosto al Camp Nou, in un'edizione che tornava a riunire la prima squadra maschile e femminile. Il Club sta già lavorando alla ricerca di un nuovo rivale per l'edizione di quest'anno.

Nelle prossime 24 ore verrà attivato il rimborso dei biglietti già acquistati e si vuole specificare che la sospensione di queste partite dovuta a circostanze estranee al Barcelona, ​​per esclusiva volontà dell'AS Roma. L'Area Legale del Club sta studiando le azioni opportune per richiedere alla squadra italiana i danni che questa decisione inaspettata e ingiustificata causa all'FC Barcelona e ai suoi tifosi".

