Udinese-Atalanta, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 9 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Sottil e quella di Gasperini. L’Atalanta è imbattuta da nove gare contro l’Udinese in Serie A (7V, 2N) e nella sua storia ha registrato una serie di 10 sfide consecutive senza sconfitte solo contro quattro avversarie nella competizione: Triestina (nel 1948), Lazio (nel 1972 e nel 1992), Cesena (nel 2015) e Sassuolo (nel 2021).

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buta, Masina

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Musso, Palomino, Toloi, Zapata, Zappacosta

UDINESE-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Udinese-Atalanta, domenica 9 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Le ultime sei sfide tra Udinese e Atalanta in Serie A hanno prodotto complessivamente 30 reti, una media di cinque a incontro; in generale tra le formazioni affrontate almeno 50 volte nella competizione, quella friulana è quella contro cui i bergamaschi hanno segnato più gol in media, 1.3 a partita (esattamente 100 in 76 precedenti).

L’Udinese ha vinto tutte le ultime sei gare in campionato e solo una volta nella sua storia ha ottenuto più successi di fila in Serie A: otto tra aprile e maggio 2013, con Francesco Guidolin alla guida.

L’Atalanta ha vinto le quattro gare esterne di questo campionato con un punteggio complessivo di 6-0: solo una squadra in tutta la storia della Serie A ha vinto tutte le prime cinque trasferte di un singolo campionato senza subire gol, l’Inter nel 1966/67.

Un successo in questa gara porterebbe l’Atalanta a quota 23 punti, risultato che nella sua storia in Serie A non ha mai raggiunto prima della 13ª partita giocata in una singola stagione. Dall’altra parte, una vittoria dell’Udinese porterebbe i friulani a 22 punti, quota che nel massimo campionato non hanno mai toccato prima dell’11ª gara stagionale.

Andrea Sottil è il quarto allenatore nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) capace di ottenere almeno sei successi nelle prime otto gare di Serie A nella sua stagione d’esordio in un grande campionato europeo, dopo Luigi Delneri (nel 2001/02 con il Chievo), Vladimir Petkovic (nel 2012/13 con la Lazio) e Paulo Sousa (nel 2015/16 con la Fiorentina); nessuno di questi ha registrato sette vittorie nelle prime nove.

La prossima sarà la 300ª panchina di Gian Piero Gasperini con l’Atalanta considerando tutte le competizioni; dal suo esordio con i bergamaschi nella stagione 2016/17, solo tre tecnici hanno collezionato più gare da allenatori con una singola squadra nei maggiori cinque campionati europei: Pep Guardiola con il Man City (363), Jürgen Klopp con il Liverpool (339) e Diego Simeone con l’Atletico Madrid (326).

Uno ogni 21 palloni giocati dall’Udinese in questo campionato è stato in area di rigore avversaria, il miglior rapporto nel torneo in corso.

Roberto Pereyra è andato a segno in ciascuna delle sue ultime due presenze in Serie A contro l’Atalanta; l’ultimo giocatore dell’Udinese che ha trovato il gol per più gare di fila contro una singola avversaria è stato Cyril Théréau, tre contro il Palermo tra il 2016 e il 2017.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha segnato 11 gol in Serie A contro l’Udinese; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo due giocatori stranieri hanno realizzato più reti contro una singola avversaria nella competizione: Hernán Crespo, 14 proprio contro l’Udinese e Gonzalo Higuaín, 12 contro la Lazio.

