Udinese-Inter, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 18 settembre alle ore 12:30. Di fronte la squadra di Sottil e quella di Inzaghi. L'ultima vittoria dell'Udinese contro l'Inter in Serie A risale al 16 dicembre 2017 (3-1 al Meazza); da allora, nove gare in cui i nerazzurri sono rimasti imbattuti (7V, 2N), tenendo ben sette volte la porta inviolata.

Probabili formazioni

Ad

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Champions League Inter, il turnover funziona: a Plzen ha vinto anche Inzaghi UN GIORNO FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Buta, Masina

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Lukaku

UDINESE-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Udinese-Inter, domenica 18 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

L'ultima vittoria dell'Udinese contro l'Inter in Serie A risale al 16 dicembre 2017 (3-1 al Meazza); da allora, nove gare in cui i nerazzurri sono rimasti imbattuti (7V, 2N), tenendo ben sette volte la porta inviolata.

L'Udinese affronterà l'Inter avendo più punti dei nerazzurri a inizio giornata per la prima volta dal dicembre 2014 - nelle ultime due occasioni in cui è successo nel massimo campionato italiano, i friulani hanno trovato il successo (2-1 il 7 dicembre 2014 e 5-2 il 19 maggio 2013).

L'Inter ha perso soltanto due delle ultime 19 trasferte di Serie A contro l'Udinese, la più recente il 6 gennaio 2013 (3-0 con doppietta di Di Natale e rete di Muriel) - nel parziale, ben 11 successi per i nerazzurri e sei pareggi a completare il quadro.

Con 13 punti in sei gare, l'Udinese ha eguagliato la sua miglior partenza in un campionato di Serie A (registrata anche nel 2000/01, 2008/09 e 2014/15) - solo in una delle precedenti occasioni però i friulani hanno vinto la settima, portandosi a 16 punti (nel 2000/01).

L'Udinese ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A e nel massimo campionato non arriva a cinque successi consecutivi dal dicembre 2017, sotto la guida tecnica di Massimo Oddo.

L'Inter è la squadra, tra quelle attualmente nel massimo campionato, che attende da più turni il pareggio (15) - in questo parziale i nerazzurri hanno vinto 12 incontri (più di qualsiasi altra squadra da aprile in avanti), perdendo i restanti tre.

Inter e Udinese sono le due squadre che nel campionato in corso hanno realizzato più reti nei 15 minuti finali di partita (quattro) - entrambe le due squadre hanno trovato la vittoria nell'ultimo turno di campionato, grazie a una rete in questo intervallo temporale (Brozovic v Torino e le marcature di Samardžić e Beto v Sassuolo).

Nessun giocatore di questa Serie A ha registrato più movimenti palla al piede terminati con un'occasione creata rispetto a Gerard Deulofeu (sei, al pari di Politano) – in più, nessun calciatore del campionato in corso conta più assist dopo un movimento palla al piede rispetto allo spagnolo (due) e al suo compagno di squadra Roberto Pereyra (tre).

Beto è il secondo giocatore straniero in grado di segnare almeno quattro reti nelle prime sei gare stagionali dell'Udinese in Serie A nelle ultime 20 stagioni, dopo Rodrigo de Paul nel 2018/19.

Lautaro Martínez ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime tre sfide di Serie A contro l'Udinese, dopo che l'argentino dell'Inter non aveva messo lo zampino in alcuna marcatura nelle precedenti quattro contro i bianconeri.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Champions League Viktoria Plzen-Inter 0-2, pagelle: Dzeko dominatore, Dumfries è una freccia IERI ALLE 18:41