Grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per Walace, centrocampista brasiliano dell'Udinese : il giocatore è infatti uscito illeso da un terribile incidente stradale che l'ha visto coinvolto a Udine nella notte tra lunedì e martedì. Secondo le ricostruzioni Walace avrebbe perso il controllo della propria auto che, dopo essersi ribaltata, ha preso fuoco: fortunatamente il centrocampista della squadra friulana è riuscito ad abbandonare l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la vettura. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Walace, che è stato comunque trasportato in pronto soccorso per accertamenti in considerazione della dinamica dell'incidente, sta bene e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Sottil già nelle prossime ore.

Ad

Serie A Napoli, lesione muscolare per Rrahmani: torna nel 2023? 2 ORE FA

Dal Milan di Sacchi ad Ajax-Napoli: le “lezioni” di calcio delle italiane in Europa

Serie A Immobile da record: è nella top10 dei bomber all-time della Serie A 3 ORE FA