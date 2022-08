Udinese-Salernitana, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine Sabato 20 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Sottil e quella di Nicola. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Ad

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Sottil

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/08) 16 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arslan, Buta

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bohinen, Jaroszynski, Lovato

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto tre delle quattro sfide di Serie A contro la Salernitana, subendo però l’unica sconfitta in casa, lo scorso 20 aprile (decisiva una rete dell’ex granata Simone Verdi nei minuti di recupero).

L’Udinese ha perso nove delle ultime 12 partite di Serie A contro squadre campane (2V, 1N). Dopo il successo sulla Salernitana nel più recente di questi incroci, potrebbe centrare due successi consecutivi contro avversarie di questa regione per la prima volta dall’aprile 2011 (tre vittorie in quel caso, tutte contro il Napoli).

L'Udinese ha perso le ultime tre partite interne di Serie A, tutte per un solo gol di scarto: i friulani non registrano una striscia più lunga di sconfitte in casa nella competizione da marzo/maggio 2021, sotto la guida di Luca Gotti (quattro).

La Salernitana ha perso le prime due gare stagionali di Serie A in due delle sue tre precedenti partecipazioni alla competizione: l'unica eccezione risale al 1947/48, quando registrò una vittoria alla prima partita contro la Lazio (perdendo contro il Vicenza al secondo turno).

La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A (2V, 2N) e inoltre è andata a segno in tutte le ultime cinque gare esterne nella competizione, altro record per i campani nel massimo campionato.

L’Udinese è l’unica squadra ad aver segnato due gol di testa nel primo turno di questa Serie A: i friulani misero a segno solo sette reti con questo fondamentale in tutto il campionato 21/22.

Dopo la sconfitta contro il Milan alla prima giornata, Andrea Sottil potrebbe diventare il primo tecnico dell'Udinese a perdere entrambe le prime due partite sulla panchina friulana in Serie A da Rino Marchesi nel 1989/90.

Roberto Pereyra ha segnato un gol nella sua unica sfida di Serie A contro la Salernitana, lo scorso 22 maggio all'Arechi - l'ultimo gol dell'argentino alla Dacia Arena in campionato risale alla prima giornata della scorsa stagione (contro la Juventus il 22 agosto 2021).

Dylan Bronn è stato in generale il giocatore a respingere più conclusioni avversarie (quattro) nel primo turno di questo campionato e anche il giocatore della Salernitana a collezionare più respinte difensive (cinque).

Antonio Candreva ha esordito in Serie A proprio con la maglia dell'Udinese, il 27 gennaio 2008, collezionando un totale di tre presenze - contro i bianconeri ha realizzato cinque reti nella competizione, solamente contro l'Inter (sei) ne conta di più.

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (16/08) IERI ALLE 20:11