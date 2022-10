Udinese-Torino, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 23 ottobre alle ore 12:30. Nelle ultime 10 sfide di Serie A in Friuli tra queste due squadre regna un perfetto equilibrio: quattro vittorie ciascuna e due pareggi; l’Udinese – vittoriosa nell’ultimo match casalingo contro i granata – non riesce a vincere due gare interne contro il Torino in campionato addirittura dal 2013 (una striscia di quattro in quella circostanza).

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: Becao

Indisponibili: Buta, Masina

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sanabria

UDINESE-TORINO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Udinese-Torino, domenica 23 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

Udinese e Torino non pareggiano in Serie A dal 16 settembre 2018 (1-1 con reti di De Paul e Meité): nelle ultime sette sfide di campionato infatti quattro vittorie granata e tre friulane.

L’Udinese arriva da due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lazio: i friulani non impattano in tre gare di fila nel massimo campionato da un anno (quattro nell’ottobre 2021) – la squadra bianconera è inoltre imbattuta da nove gare (6V, 3N) e non mantiene l’imbattibilità per 10 gare all’interno dello stesso torneo di Serie A da marzo 2011, con Guidolin in panchina.

Considerando le ultime sette giornate di campionato, il Torino ha perso ben cinque volte (1V, 1N): nessuna formazione conta più sconfitte in Serie A nel periodo (cinque anche il Verona e la Sampdoria) – nonostante questo la formazione granata dopo i primi 10 turni di campionato ha lo stesso rendimento della passata stagione (11 punti conquistati).

Nessuna formazione ha segnato meno gol con gli attaccanti del Torino in questo campionato (solo due come Atalanta e Sampdoria, entrambi di Sanabria); quella granata inoltre è una delle due formazioni che ha mandato a bersaglio meno attaccanti nel torneo in corso (uno come lo Spezia).

L’Udinese è la squadra che finora ha vinto più contrasti (110) e con la miglior percentuale di contrasti vinti (61.5%) nella Serie A 2022/23; nello scorso campionato a primeggiare in entrambe le classifiche fu il Milan campione d’Italia.

Con quello di Vlahovic salgono a sei gol subiti dal Torino negli ultimi 20 minuti di gioco: il 50% del totale incassati dai granata, percentuale record in quella fascia temporale nel campionato in corso (come l’Atalanta, 3/6).

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha finora perfettamente alternato Beto e Isaac Success in avanti: cinque presenze da titolari ciascuno e cinque da subentrante ciascuno (457 minuti giocati dal portoghese, 443 dal nigeriano).

Gerard Deulofeu è il giocatore che in questo campionato ha partecipato a più conclusioni (66 tra occasioni create per i compagni, 34, e tiri effettuati, 32), il giocatore che ha colpito più legni (quattro) e il primo attaccante per dribbling completati (16).

Da quando è approdato in granata (30 gennaio 2022), il Torino vanta una percentuale di vittorie del 42% e una media punti di 1.7 a partita con Samuele Ricci titolare (12 gare) e una percentuale di vittorie del 14% con media punti di 0.6 nelle 14 partite senza di lui dal primo minuto.

