quando spunta la sagoma di Antonio Candreva - sfuggita al centro Nasa di Lissone - che sembrerebbe tenere in gioco Leonardo Bonucci, il cui fuorigioco non aveva comunque «disturbato» il panorama di Luigi Sepe. Se il frame venisse confermato, la tecnologia ne uscirebbe a pezzi. E comunque, caro signor Gianluca Rocchi, si faccia coraggio D’accordo, il gol di Arkadiusz Milik al 95’ era valido e, dunque, la Juventus aveva vinto. Non lo meritava, così come la Salernitana non meritava di perdere, ma l’eccesso di Var ha sabotato il verdetto . Non è poco, soprattutto- sfuggita al centro Nasa di Lissone - che sembrerebbe tenere in gioco Leonardo Bonucci, il cui fuorigioco non aveva comunque «disturbato» il panorama di Luigi Sepe. Se il frame venisse confermato, la tecnologia ne uscirebbe a pezzi. E comunque, caro signor Gianluca Rocchi, si faccia coraggio e ci dica, una buona volta, cos’è diventato l’offside . E come va gestito. Dal campo e in tv. Questo, al di là e al di qua del «Candreva (eventualmente) perduto». Grazie.

Punto e a capo. Si va verso il Benfica, l’avversario per il quale Massimiliano Allegri aveva «barattato» persino l’ordalia del Parco, in condizioni non proprio spumeggianti. Gli infortuni hanno smembrato il centrocampo, soprattutto, e azzerato le scorte di fantasia (Angel Di Maria). Manuel Locatelli e Adrien Rabiot sono in dubbio. La Juventus è un blocco di marmo che l’allenatore non riesce a scolpire. Perché magari non è materiale di primissima qualità, ma non solo. Prendete gli stenti di domenica sera, in uno Stadium i cui vuoti continuano a essere imbarazzanti. Un quarto d’ora di bollicine e poi, al primo starnuto (del «solito» Juan Cuadrado), tutti giù per terra. Due gol della Salernitana a Torino, ripeto: due. Davide (Nicola) è un Golia guerriero e operaio. In alto i calici.

La Juventus è fragile, appena colpita annaspa, nessuno riesce a darle la scossa, nemmeno Leandro Paredes. O quel Fabio Miretti che, alla sua età, avrebbe diritto a un tutore. Capita poi, da Kylian Mbappé a Boulaye Dia, che l’orgoglio, un ritocco al modulo e gli episodi la rimettano in carreggiata: penso alla capocciata di Bremer e al tapin di Bonucci su rigore. Sino alla burrasca dell’epilogo, dalla quale Milik aveva ricavato la scialuppa del sorpasso.

In Champions il bicchiere non può essere sempre mezzo vuoto. Guai. Il Benfica di Roger Schmidt guida il campionato portoghese a punteggio pieno (6 su 6) e, nel round introduttivo, ha liquidato per 2-0 il Maccabi di Haifa. Ha perso Darwin Nunez, il centravanti ceduto al Liverpool, ha in Grimaldo e Rafa Silva le colonne portanti e pensanti. Senza trascurare quel vecchio traliccio di Nicolas Otamendi. Il calcio lusitano, per quanto aperto ai venti dell’Europa, si basa su un palleggio, spesso ambiguo, che spinge i rivali lontano dal cuore della trama. Serve una squadra che offra a Dusan Vlahovic le munizioni che il suo impegno, strenuo, giustifica. Tutto sommato, lo schema più indicato potrebbe risultare il 3-5-2, anche per cementare quel centrocampo che, in palese e cronica difficoltà, l’artiglieria martella ai fianchi.

Agli ottavi passano le prime due. Fuori corsa il Paris Saint-Qatar, non rimangono che Juventus e Benfica. Ecco perché la sfida di mercoledì si profila cruciale. In campionato, la «pareggite» costringe già a inseguire. In Europa, a novembre avremo già una sentenza: fondamentale sul piano economico e programmatico. Non c’è tempo da perdere. Paul Pogba e Federico Chiesa torneranno nel 2023. Si spera in Di Maria. Allegri è blindato da un mega-contratto che la piega degli eventi potrebbe rigare. John Elkann ha distribuito coccole molto «piemontesi», in bilico tra il falso e il cortese. Il Var ha tolto due punti, ma una grande squadra non può sempre regalare metà torta. Il Benfica, che ai tempi di Eusebio bocciò la Juventus heribertiana in maniera così netta da scatenare il sarcasmo dell’Avvocato («tvoppo socialdemocvatica»), è stata fatale addirittura ad Antonio Conte. Che molti (ri)vorrebbero al posto di Allegri. E che invece Andrea Agnelli ha cancellato. O la va o la spacca.

