Verona-Atalanta, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona Domenica 28 agosto alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Cioffi e quella di Gasperini. Sfida numero 45 in Serie A tra Verona e Atalanta: sono 12 le vittorie dei gialloblù, 14 i pareggi e 18 le vittorie dei nerazzurri. Dopo il 2-1 di Bergamo dello scorso aprile (gol di Ceccherini e autorete di Koopmeiners), il Verona potrebbe vincere due gare di fila contro l’Atalanta per la prima volta dal 2014.

Probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Piccoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, de Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carnesecchi, Djimsiti, Palomino

VERONA-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Verona-Atalanta, domenica 28 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Verona e Atalanta si affrontano ad agosto solo per la terza volta nella propria storia in Serie A: il prossimo sarà il primo gol dei gialloblù in questo mese dell’anno contro i nerazzurri (in precedenza 0-0 nel 2014 e 1-0 per l’Atalanta nel 1989, sempre a Bergamo).

Il Verona ha pareggiato l’ultimo match di campionato contro il Bologna, in tutta la scorsa stagione di Serie A gli scaligeri solo una volta hanno registrato due pareggi consecutivi (settembre 2021 contro Salernitana e Genoa).

Il Verona ha perso le ultime tre partite casalinghe di Serie A e non arriva a quattro di fila dal periodo marzo-aprile 2021, quando una delle sconfitte fu proprio contro l’Atalanta.

In questo campionato l’Atalanta ha vinto contro la Sampdoria e pareggiato contro il Milan: considerando le precedenti 10 stagioni di Serie A, solo nel 2020/21 è rimasta imbattuta in tutte le prime tre gare stagionali nel torneo.

L’Atalanta ha vinto la prima trasferta di questo campionato e solo quattro volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto due successi nelle prime due gare esterne: nel 2000/01 e in tutte le tre stagioni più recenti.

L’Atalanta è sia la squadra che ha commesso più falli (36) in queste prime due giornate di Serie A, sia quella che ha ricevuto più ammonizioni (10).

Thomas Henry potrebbe diventare il 1° giocatore a segnare in tutte le sue prime tre gare con la maglia del Verona in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Più in generale, il classe ’94 va in gol da quattro match di fila (considerando anche lo scorso campionato), l’unico calciatore francese ad aver fatto meglio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria è stato David Trezeguet (sette nel 2001 e nove nel 2005).

Il Verona è la vittima preferita di Jérémie Boga in Serie A: per il fantasista dell’Atalanta tre gol in cinque partite contro i gialloblù (e anche tre assist vincenti), inclusa la sua unica doppietta nel massimo campionato, realizzata il 28 giugno 2020 con la maglia del Sassuolo.

Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 14 partite di campionato (vs Venezia il 23 aprile scorso), dopo che aveva realizzato 10 reti nelle 14 gare precedenti. Il colombiano ha segnato quattro reti contro il Verona in Serie A, due delle quali nelle ultime tre sfide disputate al Bentegodi (entrambe con la maglia della Dea).

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

