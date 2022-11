Verona-Juventus, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona giovedí 10 novembre, alle ore 18:30. Il Verona ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A disputate contro la Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 (5N, 4P) – in generale i gialloblù hanno battuto 12 volte i bianconeri in casa nel massimo campionato, contro nessuna squadra hanno ottenuto più vittorie.

Probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Veloso, Tameze, Doig; Lasagna, Henry. All. Bocchetti

Squalificati: Magnani

Indisponibili: Coppola, Hrustic, Ilic, Piccoli, Faraoni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kean, Kaio Jorge, Pogba

VERONA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Verona-Juventus, giovedí 10 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A contro la Juventus (2N, 1P); dal 2020 in avanti ha ottenuto più successi solo contro Spezia e Cagliari (tre) nella competizione.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A disputate di giovedì (2N, 4P): 3-1 v Cagliari il 18 dicembre 2014.

Il Verona ha perso otto gare di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia. Gli scaligeri hanno inoltre per la prima volta registrato 10 sconfitte nelle prime 13 partite di una singola stagione di Serie A.

Il Verona ha perso cinque delle prime sei partite casalinghe di questo campionato (1V); al più presto, in una singola stagione di Serie A, i gialloblù hanno subito la sesta sconfitta interna dopo otto partite, nel 2017/18.

La Juventus ha vinto con il punteggio di 1-0 entrambe le ultime due trasferte di Serie A; in campionato i bianconeri non ottengono tre successi esterni consecutivi senza subire gol da novembre-dicembre 2018.

La Juventus potrebbe vincere cinque match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio e luglio 2020 (sette in quel caso). L’ultima volta invece che i bianconeri hanno registrato cinque clean sheet consecutivi in Serie A risale al dicembre 2018 (sei in quel caso).

Sfida tra la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (Juventus, sette) e quella che ne ha incassati di più (Verona, 26). Le due formazioni sono anche prima e ultima per reti concesse nel 2° tempo: bianconeri tre e gialloblù 16.

Wojciech Szczesny (83%) e Mattia Perin (82%) sono i due portieri con la percentuale più alta di parate nella Serie A 2022/23.

Arkadiusz Milik ha realizzato quattro gol in tre partite contro il Verona in Serie A, solo contro Parma e Bologna (cinque reti) ha fatto meglio nella competizione; contro i veneti ha trovato la sua ultima doppietta nel massimo campionato italiano, il 19 ottobre 2019 con la maglia del Napoli.

