Verona-Milan chiude il programma domenicale della decima giornata di Serie A 2022-23: calcio d'inizio al Bentegodi alle 20.45, arbitra l'incontro Davide Massa della sezione di Imperia. Partita molto delicata per entrambe le formazioni. L'Hellas, reduce da quattro sconfitte di fila, ha cambiato allenatore e, dopo l'esonero di Cioffi , ha affidato la guida tecnica a Salvatore Bocchetti: l'ex difensore è all'esordio assoluto in panchina. I rossoneri di Stefano Pioli devono rialzarsi dopo la sconfitta di martedì in Champions League a San Siro contro il Chelsea che ha complicato la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale . Qualche dato statistico: il Milan ha vinto le ultime 3 sfide di campionato disputate al Bentegodi, mentre l'ultimo successo degli scaligeri risale alla stagione 2017-18. Il pareggio manca addirittura dal 17 dicembre 2000 (1-1). Di seguito le scelte dei due allenatori.