Verona-Milan, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 16 ottobre alle ore 20:45. Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette sfide in Serie A contro il Verona (2N) e ha trovato il successo nelle ultime tre sfide contro i veneti in ordine di tempo: non vince quattro gare di fila nel massimo torneo contro i gialloblu dal periodo 1978-1983.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Lazovic, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti

Squalificati: Ceccherini

Indisponibili: Coppola, Ilic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Ketelaere, Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Saelemaekers, Calabria, Kjaer

Verona-Milan, domenica 16 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Verona e Milan non pareggiano al Bentegodi in Serie A addirittura dall’1-1 del 17/12/2000 (reti di Emiliano Bonazzoli e Massimo Ambrosini): nelle ultime otto in casa dei veneti tre successi dei padroni di casa e cinque rossoneri, inclusi gli ultimi tre in ordine di tempo.

Quattro sconfitte di fila per il Verona in campionato: i veneti non collezionano cinque KO consecutivi in Serie A dal maggio 2018 (sette in quel caso, stagione poi chiusa con la retrocessione della squadra allora allenata da Pecchia).

Il Milan è l’unica squadra imbattuta in trasferta in Serie A nel 2022 (in 13 gare nove vittorie e quattro pareggi) e una delle tre squadre – tra quelle presenti sia nella stagione 2021/22 che in quella 2022/23 – imbattute fuori casa nei maggiori cinque campionati europei in questo anno solare (Barcellona e Manchester City le altre due).

In caso di vittoria a Verona, il Milan per la prima volta nella sua storia collezionerebbe almeno sette successi nelle prime 10 partite di un campionato di Serie A per tre stagioni consecutive (nel 2020/21 otto vittorie nelle prime 10, nel 2021/22 nove vittorie nelle prime 10).

Il Milan è la squadra che ha collezionato più tiri in seguito a un recupero offensivo (20), più gol in seguito a un recupero offensivo (quattro) e anche più attacchi verticali diretti (28) in questo campionato.

Il Verona è una delle tre squadre – con Cremonese e Spezia – a non aver ancora mandato a segno centrocampisti in questo campionato; nel torneo 2021/22 i veneti misero a referto 21 reti con i centrocampisti, risultando la quinta formazione della Serie A in questa statistica.

Milan Djuric – ancora a secco di reti in questa Serie A – è andato a bersaglio nell’unica gara casalinga disputata contro i rossoneri nel massimo torneo: rete all’Arechi in Salernitana-Milan 2-2 del 19 febbraio 2022 – l’attaccante bosniaco non ha ancora disputato una gara da titolare con la maglia del Verona in campionato.

Junior Messias ha partecipato attivamente ad almeno un gol in tutte e tre le sfide giocate in Serie A contro il Verona: rete all’andata e al ritorno con il Crotone nel torneo 2020/21, assist al Bentegodi nel match di maggio.

L’unica doppietta in Serie A di Sandro Tonali è arrivata contro il Verona nella sfida al Bentegodi dello scorso 8 maggio: quelle restano anche le sue ultime due reti in assoluto nella competizione (sei centri in totale).

