Verona-Roma, match valido per la 12esima giornata di Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 1-3. Hellas in vantaggio con Dawidowicz, poi espulso. La rimonta giallorossa porta le firme di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy. La gara è stata arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Con questo risultato la Roma conquista il quarto posto solitario in classifica a -1 dal Milan e a +1 su Lazio e Inter. L'Hellas incassa la nona sconfitta in campionato e resta al penultimo posto- Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara disputata allo stadio Bentegodi.

Ad

Le pagelle del Verona

Serie A Roma, che scatto! Vince 3-1 a Verona ed è quarta 4 ORE FA

Lorenzo MONTIPÒ 5,5 - Il gol di Volpato è un colpo da biliardo, ma lui forse parte leggermente in ritardo.

Pawel DAWIDOWICZ 5 - Sblocca il risultato con una deviazione da falco dell'area di rigore, poi rovina tutto con un fallo sconsiderato su Zaniolo. E la sua espulsione pesa tantissimo.

Koray GUNTER 5,5 - Si addormenta sul più bello: sui due gol della Roma nel finale qualche responsabilità ce l'ha. Nel primo tempo è graziato da Abraham.

Federico CECCHERINI 5,5 - Zaniolo appena può lo punta e il giallo rimediato in avvio di gara lo condiziona. Bocchetti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per non correre ulteriori rischi.

dal 46' Isak HIEN 6 - Entra in partita con la testa giusta e si fa apprezzare per due diagonali niente male.

Davide FARAONI 6,5 - Il gol di Dawidowicz nasce da un suo assist involontario. Anima dell'Hellas, dà tutto anche quando la squadra rimane in dieci. Il migliore dei suoi.

Martin HONGLA 6 - Qualche sbavatura, ma anche tanti palloni recuperati e schermati.

dall'86' Kamaldeen SULEMANA s.v. - Entra nei minuti finali, ingiudicabile.

Miguel VELOSO 6 - Qualche pallone perso in uscita, ma il suo piede rimane sempre educato. Intelligente il corner da cui nasce il gol di Dawidowicz.

dal 68' Giangiacomo MAGNANI 5,5 - Si piazza in mezzo alla difesa, in trincea. Come i suoi colleghi di reparto resiste quasi fino alla fine, poi deve alzare bandiera bianca.

Fabio DEPAOLI 5,5 - Decisamente meno intraprendente di Faraoni, si limita a un lavoro di contenimento anche in parità numerica.

Adrien TAMEZE 5 - La sua prova è macchiata dal pallone perso in modo banale nell'azione che porta al pareggio di Zanolo: errore pesante.

Yayah KALLON 6 - Parte bene e mette in difficoltà i difensori della Roma con la sua vivacità. Bocchetti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per motivi tattici.

dal 46' Kevin LASAGNA 6 - Con la squadra in dieci fa quel che può. Lotta su ogni pallone e chiede anche un rigore per un contatto con Karsdorp.

Thomas HENRY 5,5 - Non particolarmente brillante, si vede poco e dopo il rosso a Dawidowicz deve necessariamente svolgere un lavoro esclusivamente difensivo.

dal 78' Milan DJURIC s.v. - Entra nei minuti finali quando il forcing della Roma si fa asfissiante. Non giudicabile.

All.: Salvatore BOCCHETTI 6,5 - Anche in 10 contro 11 il Verona tiene il campo con ordine e personalità concedendo poco alla Roma (a parte i minuti finali). Chissà come sarebbe finita la partita se Dawidowicz non avesse commesso quel fallo. La classifica piange, ma lo spirito dell'Hellas c'è.

Abraham e Zaniolo durante Hellas Verona-Roma - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Senza colpe sul gol di Dawidowicz, per il resto non deve compiere altri interventi degni di nota.

Gianluca MANCINI 6 - Bene in marcatura, gioca con la consueta grinta senza commettere grossi errori.

dal 66' Nemanja MATIC 7 - Colpisce la traversa con un'incornata che meritava miglior fortuna e serve l'assist per il gol di Volpato con una grande iniziativa personale. Fa la differenza.

Chris SMALLING 6,5 - Comanda la difesa con la solità sicurezza e quando può prova anche a spingersi in avanti

Roger IBANEZ 6 - Avvio incerto, poi col passare dei minuti prende le misure e tiene la barra dritta.

Rick KARSDORP 6 - Brillante e incisivo quando accelera sulla destra, mezzo voto in meno per quell'intervento su Lasagna nella ripresa che poteva costare il rigore.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Piuttosto lento e macchinoso, rimedia un giallo che induce Mourinho a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Stephan EL SHAARAWY 6,5 - Prova ad allargare il gioco della Roma con una prova di corsa e sacrificio, impreziosita dallo splendido gol che chiude il conto.

Mady CAMARA 7 - Prestazione da incorniciare. Dà la scossa alla squadra rubando il pallone a Tameze nell'azione del gol di Zaniolo. Un dominatore in mezzo al campo.

dall'83' Eldor SHOMURODOV s.v. - In campo nell'assalto finale, ma senza lasciare traccia.

Nicola ZALEWSKI 5,5 - Dalla sua parte c'è un Faraoni che lo mette in grande difficoltà: senza dubbio non la sua migliore prestazione.

dal 57' Andrea BELOTTI 5,5 - Ancora lontano dalla migliore condizione. L'unico lampo è un destro dal limite messo in corner da Montipò. Troppo poco.

Nicolò ZANIOLO 7 - Torna al gol interrompendo un'astinenza che durava dalla finale di Conference League della passata stagione. Provoca l'espulsione di Dawidowicz e sovrasta Ceccherini. Decisivo.

dal 57' Cristian VOLPATO 7,5 - L'uomo della partita. Anzi, il ragazzo della partita visto che solo 18 anni. Un gol che somiglia a un colpo di biliardo e l'assist per il definitivo 3-1. Serata magica. Il Verona gli porta fortuna: le due reti che ha segnato in Serie A le ha fatte entrambe all'Hellas.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Aumenta i giri del motore nei minuti finali, ma questo non gli basta per arrivare alla sufficienza. Serata opaca.

Tammy ABRAHAM 4,5 - Sbaglia praticamente tutto quello che può sbagliare. Clamoroso il palo colpito a porta vuota sullo 0-0. Da un altro errore simile, anche se meno grave, nasce il pari di Zaniolo. Ha bisogno di ritrovare fiducia.

All.: José MOURINHO 6 - Vince la partita azzeccando i cambi nel momento più caldo: l'ingresso di Matic dà una marcia in più a una Roma che sembrava essersi incartata. L'inferiorità numerica del Verona lo aiuta non poco.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Verona-Roma: probabili formazioni e statistiche 28/10/2022 ALLE 07:36