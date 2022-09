Verona-Sampdoria, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona Domenica 4 settembre alle ore 18:00. Di fronte la squadra di Cioffi e quella di Giampaolo. La Sampdoria ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona: 0-2, il 5 ottobre 2019; da allora, quattro successi blucerchiati e un pareggio, tutte gare in cui entrambe le formazioni hanno trovato la rete.

Probabili formazioni

Ad

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

Calciomercato Pagelle mercato: Napoli regina assoluta, 4 le bocciate UN' ORA FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Piccoli

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Gabbiadini. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, De Luca, Trimboli

VERONA-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Verona-Sampdoria, domenica 4 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

La Sampdoria ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona: 0-2, il 5 ottobre 2019; da allora, quattro successi blucerchiati e un pareggio, tutte gare in cui entrambe le formazioni hanno trovato la rete.

Verona e Sampdoria si affronteranno per la quinta volta in Serie A nel mese di settembre: finora, i gialloblu non hanno mai trovato il successo (2N, 2P), pareggiando per 0-0 l'unico di questi match giocato al Bentegodi, nel 2017.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A giocate al Bentegodi contro il Verona (2N, 1P), dopo aver registrato soltanto un successo in tutte le precedenti 20 gare esterne contro i veneti nella competizione.

In tutti gli ultimi sei campionati di Serie A in cui non ha ottenuto nemmeno una vittoria nelle prime quattro partite giocate, il Verona poi a fine stagione è retrocesso in Serie B (2017/18 il più recente).

La Sampdoria ha guadagnato due punti in quattro match di questo campionato, in 22 delle sue 23 stagioni nell’era dei tre punti in Serie A ha ottenuto almeno tre punti dopo le sue prime cinque gare stagionali (solo nel 2013/14 ne ha ottenuti solo due).

Il Verona ha perso tutte le ultime quattro partite interne di Serie A; nella storia della competizione, mai i gialloblù hanno registrato cinque sconfitte consecutive in casa.

La Sampdoria è la squadra che, dall'inizio del 2022, ha perso più trasferte di Serie A: nove sconfitte in 11 gare esterne nel periodo per i blucerchiati, che hanno mancato l'appuntamento con il gol in ben otto occasioni.

Il Verona è l’unica squadra di questo campionato che vanta almeno due giocatori nati dall’1/1/2003 in poi con già tre presenze all’attivo (Diego Coppola e Filippo Terracciano).

Ivan Ilic (classe 2001) è il più giovane giocatore ad essere rimasto in campo in tutti i 360 minuti di questo campionato (quattro gare su quattro intere).

Nove degli ultimi 18 gol di Manolo Gabbiabini in Serie A sono arrivati negli ultimi 20 minuti di gioco (inclusa una rete contro il Verona il 17 aprile 2021) e tre dei suoi ultimi sei dal minuto 80 in poi.

Fantacalcio: i consigli per la 5a giornata di Serie A

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (31/08) IERI ALLE 20:05