"Ne consegue che in Europa e in qualsiasi campo di calcio del mondo e in qualsiasi categoria si può vincere schierando 3, 4 o 5 difensori. Banalissimo, ma l’importante è giocare bene". Nel lontano 2015, Fabio Barcellona, uno dei più bravi scrittori di calcio contemporanei, chiudeva una risposta con questa frase. La domanda, arrivata da un lettore di Ultimo Uomo, era questa: "Quasi tutti gli "esperti" di calcio criticavano Conte perché a livello di calcio europeo la difesa a tre era insostenibile, perdente; adesso che la usano anche altre squadre che invece vanno bene nelle coppe, come il grandissimo Bayern di Guardiola, perché nessuno fa autocritica?"

Poco importa se la tua difesa gioca a 3, a 4 o a 5, sono le idee a fare la differenza. È inutile fossilizzarsi sul 4-3-3 o il 3-5-2: i moduli sono fluidi, i giocatori cambiano posizione, svariano, sono liquidi. Guardare una partita del 2022 e provare a leggerla attraverso i moduli è un esercizio dispersivo, perché all’interno di una partita ci sono tante sotto partite. Da un po’ di anni, più o meno da quando Pep Guardiola ha "reinventato" calcio , il trend – attenzione alla parola: è trend, non moda – ci parla di un calcio sempre più lontano dalla concezione di modulo e sempre più attento ai principi di gioco.È inutile fossilizzarsi sul 4-3-3 o il 3-5-2: i moduli sono fluidi, i giocatori cambiano posizione, svariano, sono liquidi. Guardare una partita del 2022 e provare a leggerla attraverso i moduli è un esercizio dispersivo, perché all’interno di una partita ci sono tante sotto partite.

Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Il primo ha una lunghissima scuola di adepti che tenta di emularlo ogni domenica (come ad esempio Ivan Juric), mentre il secondo è il candidato alla panchina d’oro 2022 e Due allenatori che si affronteranno domenica e che hanno fatto dei loro principi di gioco una vera e propria religione sonoIl primo ha una lunghissima scuola di adepti che tenta di emularlo ogni domenica (come ad esempio Ivan Juric), mentre il secondo è il candidato alla panchina d’oro 2022 e ha vinto il campionato 2021-22 con il Milan . Entrambi – piemontese il primo, emiliano il secondo – adottano un modulo quasi sempre simile a sé stesso, ma è l’elaborazione della manovra che li ha fatti eccellere.

Partiamo dalla fase senza la palla, ovvero quella di non possesso. Gasperini utilizza i giocatori come militari e gli affida un compito del tutto personale: Toloi segue Leao, De Roon si appiccica a Bennacer, Hateboer su Theo Hernandez e così via per tutto il tempo e per tutto il campo. Infatti, ormai non ci sorprende più vedere Djimsiti al limite dell’area di rigore avversaria: è quello il "mantra" di Gasp. L’allenatore di Grugliasco lo ha imparato dell’unico e inimitabile Marcello Lippi, che negli anni ’90 ha portato la Juventus in finale di Champions per tre anni consecutivi seguendo proprio questa filosofia.

Pioli, invece, si è evoluto. Se l’allenatore dell’Atalanta è il sergente di ferro che non transige sulla disciplina, l’ex allenatore della Lazio è l’esempio di come si possa cambiare in meglio attraverso lo studio e la preparazione. Pioli, semplicemente, non era questo tipo di allenatore, ma lo è diventato perché ha capito come si muove oggigiorno il calcio. La sua fase difensiva, per tornare sull’argomento, è asfissiante: il Milan mette una pressione folle agli avversari, cercando di recuperare palla il prima possibile. Non segue pedissequamente la regola dell’1 contro 1, ma comunque si muove in avanti e cerca di togliere tempo agli avversari.

la fase di non possesso di Pioli è parecchio aggressiva e cerca di riconquistare il pallone il prima possibile. Un po’ come insegnava – e insegna tuttora – Jurgen Klopp con il suo gegenpress, un po’ come vuole Gasperini lasciando tanto spazio alle spalle dei difensori. . I bianconeri verticalizzano, il Milan non riesce a riconquistare velocemente, Tomori buca l’anticipo e Kalulu si ritrova con 40 metri di campo da gestire. Qualcuno può utilizzare il verbo rischioso, gli interpreti risponderanno produttivo. Nella stagione 2021-22, il Milan è stata la miglior difesa della Serie A: questo non può essere un caso. Per quanto non sia militare,e cerca di riconquistare il pallone il prima possibile. Un po’ come insegnava – e insegna tuttora – Jurgen Klopp con il suo, un po’ come vuole Gasperini lasciando tanto spazio alle spalle dei difensori. In questo senso, è emblematica un’azione contro l’Udinese I bianconeri verticalizzano, il Milan non riesce a riconquistare velocemente, Tomori buca l’anticipo e Kalulu si ritrova con 40 metri di campo da gestire.Nella stagione 2021-22, il Milan è stata la miglior difesa della Serie A: questo non può essere un caso.

Un’altra caratteristica che lega Gasperini e Pioli, così diversi e così uguali, è il modo di attaccare: entrambe le formazioni sono abilissime a farlo sia in transizione che contro le difese schierate. Attraverso il movimento dei giocatori, l’utilizzo delle catene laterali e la fluidità posizionale, gli orobici e i rossoneri possono fare male in qualsiasi momento. Non è utopia ribaltare il campo e colpire in transizione positiva. entrambe le formazioni sono abilissime a farlo sia in transizione che contro le difese schierate. Attraverso, gli orobici e i rossoneri possono fare male in qualsiasi momento. Non è utopia vedere Toloi segnare l’1-0 contro la Samp in piena area di rigore , non è strano perdere l’orientamento con Theo Hernandez e Calabria nel ruolo di falsi terzini all’interno del campo. In più, come un moderno Cerbero, oltre alle soluzioni a difesa schierata, avere dei velociraptor come Leao, lo stesso Theo, Lookman e Boga aiuta tantissimo a

Proposte italiane ed europee

Grazie a queste idee, sempre uguali e sempre diverse tra loro, Pioli e Gasperini hanno costruito due tra le proposte più vincenti della Serie A. I bergamaschi sono partiti dal niente, hanno plasmato una generazione di giocatori e hanno saputo reinventarsi dopo alcune partenze eccellenti; i casciavit hanno detto "no" alle regole del mercato moderno e hanno intrapreso un percorso coraggioso e vincente. Alla base di entrambe le società c’è lo sviluppo del materiale umano, l’intelligenza economica e la calma, amica virtuosa in questo nuovo millennio.

Il Milan si è messo in viaggio diversi anni dopo, ma davanti sé vede la possibilità di ricalcare le stesse orme. Giovani di qualità, player-development, tanta pazienza e un calcio in linea con i dettami europei. Pioli e Gasperini, Milan e Atalanta: diversi ma uguali. Con questo atteggiamento, praticamente inconfondibile e destinato a fare epoca, l’Atalanta ha stupito anche l’Europa , stritolando il Valencia e arrivando ad un passaggio di Neymar dalla semifinale contro il Lipsia nel 2020.si è messo in viaggio diversi anni dopo, ma davanti séGiovani di qualità, player-development, tanta pazienza e un calcio in linea con i dettami europei. Pioli e Gasperini, Milan e Atalanta: diversi ma uguali.

