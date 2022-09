Cinque anni, 173 partite e 60 gol dopo Josip Ilicic e l'Atalanta si sono detti addio per l'ultima volta. Lo sloveno, "Per quei tocchi emozionanti che ci hanno fatto venire i brividi. Grazie Ilicic!". Un messaggio e un'atmosfera che hanno particolarmente scosso lo sloveno, che tra un bacio e l'altro verso i supporters è stato a stento capace di trattenere le lacrime: alla bella iniziativa ha partecipato anche la squadra, che gli ha riservato la passerella d'onore al momento del suo ingresso sul rettangolo verde. A concludere il toccante commiato l'abbraccio con il settore più caldo del tifo atalantino. Non poteva che essere speciale.. Lo sloveno, appena svincolato , nel prepartita della gara con il Torino (qui la DIRETTA SCRITTA ) ha salutato i tifosi del Gewiss Stadium con un emozionante giro di campo, accompagnato dagli scroscianti applausi di tutto il pubblico presente. Per lui anche uno striscione:. Un messaggio e un'atmosfera che hanno particolarmente scosso lo sloveno, che tra un bacio e l'altro verso i supporters è stato a stento capace di trattenere le lacrime: alla bella iniziativa ha partecipato anche la squadra, che gli ha riservato la passerella d'onore al momento del suo ingresso sul rettangolo verde. A concludere il toccante commiato l'abbraccio con il settore più caldo del tifo atalantino.

Ilicic, che ha risolto ieri il contratto con i bergamaschi, aveva sfruttato ieri i social per ringraziare tutto il mondo Atalanta condividendo uno struggente messaggio: "Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili. Grazie per avermi sostenuto e per esserci sempre stati. Grazie a chi mi è stato vicino, a tutti i tifosi, tutte le persone che lavorano dentro la società, allenatore e compagni. Grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre. Insieme abbiamo fatto la storia, e la storia non sarà mai dimenticata. Sarete sempre nel mio cuore, FORZA ATALANTA".

