Calcio

Vlahovic: "Entusiasta di giocare con Di Maria. Obiettivo? Prenderci tutto quello che non..."

JUVENTUS - Il centravanti serbo in una conferenza stampa nel corso della tournée negli Stati Uniti non nasconde l'entusiasmo per lo sbarco di Di Maria e fissa l'obiettivo: "Prenderci tutto quello che ci è sfuggito l'anno scorso a livello di trofei e vittorie".

00:01:17, un' ora fa