frattura composta della tibia destra al seguito di un tackle molto duro dunque sarà indisponibile per alcuni mesi. José Mourinho, che lo ha fortemente voluto in estate, è parso infuriato ed ora è costretto a pensare nuove soluzioni per rimediare all'inaspettato lungo stop del numero 25. La vigilia della prima stagionale all'Olimpico contro la Cremonese è stata segnata dal brutto infortunio nell'allenamento di rifinitura che ha messo fuori causa Georginio Wijnaldum . Una notizia terribile che ha tarpato le ali dell'entusiasmo dei giallorossi, ancora increduli per il grande mercato in entrata. L'olandese ha riportato una

QUANTE PARTITE SALTA?

L’ex Liverpool e Paris è stato portato via in barella mentre urlava dal dolore. E’ stato trasportato a Villa Stuart dove è emerso subito che l’osso era rotto. Nelle prossime ore deciderà se operarsi. Dopo il consulto con i medici del Paris, che detengono il cartellino, e quelli della nazionale olandese, pare sia stata presa la decisione dell’intervento chirurgico ma non è ancora ufficiale. Infatti, il giocatore si confronterà anche con i medici di fiducia dei Friedkin. Nel caso, avverrebbe già in giornata. Se scegliesse le terapie conservative, il percorso per il rientro in campo sarebbe più lungo (almeno 3 mesi) mentre con l’operazione si parla di due mesi e mezzodi stop. In entrambi i casi è fortemente a rischio i Mondiali in Qatar, anzi sono quasi nulle le possibilità di recupero. Per la Roma tornerà a disposizione proprio dopo la lunga pausa, quindi nel 2023, magari già in buone condizioni per Milan-Roma. Salterà quindi una ventina di partite tra Serie A e altre competizioni.

LA ROMA ORA CHE FA?

Mourinho di certo non cambierà modulo, la Roma continuerà a giocare con due centrocampisti centrali nel 3-4-2-1. Di conseguenza Lorenzo Pellegrini sarà ufficialmente abbassato, come già avvenuto in questo avvio di stagione, e al suo fianco ci sarà, almeno inizialmente, Bryan Cristante. La prima riserva è Nemanja Matic, che nel tempo potrà acquisire la fiducia del tecnico portoghese e scalare gerarchie. E poi però c’è il vuoto. I giallorossi sono quindi scoperti. Difficile che la dirigenza, in dialogo con il tecnico, decida di dare più spazio a Edoardo Bove, classe 2002, o ad Amadou Diawara. Tornerà allora sul mercato per un centrocampista? Non era nei piani ma sicuramente ora Tiago Pinto ci starà pensando. Mancano pochi giorni al termine del calciomercato, dunque cercheranno di sfruttare un’occasione. Difficile pensare che i giallorossi acquisteranno un altro grande giocatore, del livello di Wijnaldum. Da escludere quindi l’arrivo di Frattesi, per il quale il Sassuolo chiede circa 35 milioni di euro. Allan, Zakaria e Paredes sono altri nomi validi ma l’ingaggio di questi è pesante. Magari una pista più percorribile potrebbe essere quella che porta a Lukic, visto che ha già chiesto di essere ceduto.

