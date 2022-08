Calcio

Wijnaldum: "Io centrocampista perfetto? Proverò ad esserlo per la Roma"

ROMA - Nella conferenza stampa di presentazione, Georginio Wijnaldum ha risposto all'elogio del suo ex allenatore Jurgen Klopp, che lo aveva definito come "centrocampista perfetto". "Dipende dal sistema di ioco della squadra", ha commentato Gini: l'olandese promette il massimo impegno per la maglia giallorossa.

00:01:43, 15 minuti fa