si registra una perdita di 140 milioni di euro, ridotta di 105 milioni rispetto all'anno precedente. Ora il bilancio verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti del club, in programma a fine ottobre. "L'esercizio 2021-22 è stato, in continuità con il precedente, fortemente caratterizzato dalla contingenza sociale ed economica causata dalla emergenza sanitaria - si legge in una nota diffusa dall'Inter - con un graduale allentamento delle misure di contenimento del contagio solo nella seconda parte della stagione sportiva. In questo contesto il club evidenzia risultati in progressione positiva". Il testo continua: "Nuovo record di fatturato e una importante riduzione delle perdite, e allo stesso tempo confermando la squadra al più alto livello di competitività, guadagnando la quarta qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League". L'Assemblea degli Azionisti dell'Inter, che si è riunita per la prima volta dal 2019, ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario relativo alla stagione sportiva 2021-22.

Ricavi in aumento e rosso ridotto: i risultati finanziari

C'è una crescita dei ricavi consolidati di circa 75 milioni, che quindi si attestano a 439,6 milioni. Il bilancio precedente riportava scritto 364,7 milioni alla stessa voce. Considerando dati comparabili, ovvero senza tenere conto nel bilancio 2020/2021 della parte finale della stagione 2019/2020 disputata ad anno finanziario successivo già cominciato, l'aumento nei ricavi è di 140 milioni di euro all'incirca. Incoraggiante anche il dato sulla perdita, che è ancora consistente (140 milioni) ma è molto inferiore alla cifra del 2021, che era 245,6 milioni. Dunque, è stato ridotto il rosso di circa 105 milioni.

La facciata della sede dell'Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

ZHANG: "FUTURO DEL CLUB MAI STATO IN DISCUSSIONE"

Il Presidente Steven Zhang, che già negli scorsi giorni ha smentito di aver cercato nuovi acquirenti per il club nerazzurro, ha parlato per primo nell'Assemblea odierna, in quanto azionista di maggioranza, e ai soci ha ribadito la sua visione rispetto al futuro della società. "In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione", così ha cominciato il suo discorso. Poi ha proseguito: "Questi sono stati 3 anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con determinazione e ambizione, vincendo 3 titoli dopo 11 anni di attesa. Abbiamo avuto il coraggio di affrontare la pandemia con dinamismo e l’abilità di vincere e di rimanere ai vertici. Il futuro del Club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara".

Ha poi concluso facendo riferimenti anche agli obiettivi della squadra: "Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore".

In quest'occasione ha preso la parola anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato, che ha ripercorso le tappe della stagione: "Abbiamo concluso la scorsa stagione con orgoglio, avendo vinto due nuovi trofei e conquistato gli ottavi della Champions League, un traguardo storico che mancava al Club da 10 anni, e che abbiamo ripetuto quest’anno in un girone nel quale tutti ci davano per spacciati. Complimenti al Mister Inzaghi e a tutti i calciatori". Un accenno pure alle altre formazioni dell'Inter: "La nostra Primavera ha vinto il suo decimo Scudetto, siamo ora i primi in Italia ad aver conquistato la prima stella giovanile. Anche la Squadra Femminile sta proseguendo un cammino ambizioso". Infine, rispetto all'annata da poco cominciata ha mostrato entusiasmo e fiducia: "Nella preparazione alla stagione 2022/2023 abbiamo concluso operazioni in entrata e uscita mirate ed importanti, nell’ambito dei parametri che ci eravamo prefissati, e abbiamo costruito una squadra che non si vuole porre limiti e che vuole affrontare la rincorsa che ci attende in campionato con la consapevolezza e la voglia di poter continuare vincere".

