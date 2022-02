Il pareggio contro il Cosenza per 0-0 di sabato 5 febbraio è costato la panchina a Pippo Inzaghi. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il Brescia cambia così guida tecnica: il patron Massimo Cellino al posto di "Super Pippo" ha richiamato Diego Lopez, già al timone delle Rondinelle nel 2020

Il terzo posto a due punti dal Pisa non è bastato all'ex bomber di Juventus e Milan: Cellino ha deciso di sollevarlo dall'incarico per affidarsi a un suo pupillo come Diego Lopez (anche se il suo precedente a Brescia fu a dir poco tormentato con risoluzione del contratto ed esonero a stretto giro di posta).

