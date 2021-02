I risultati della 22a giornata

mar. Cittadella-Cosenza 1-1 [4' Proia (Ci), 90' Corsi (Co)]

Serie B Pari nel big-match Monza-Empoli; a Brescia, un nuovo Pep 07/02/2021 A 16:59

mar. Empoli-Pescara 2-2 [49' Busellato (P), 62' Ricci (E), 72' La Mantia (E), 79' Machin (P)]

mar. Lecce-Brescia 2-2 [46' Pablo Rodriguez (L), 58' Björkengren (L), 75' Bisoli (B), 93' Ayé (B)]

mar. Pisa-Salernitana 2-2 [53' Mazzitelli (P), 73' Marconi (P), 76' Tutino (S), 93' Casasola (S)]

mar. SPAL-Pordenone 1-3 [32' Butic (P), 41' Paloschi (S), 56' Ciurria (P), 96' Zammarini (P)]

mar. Venezia-Cremonese 3-1 [33' aut. Bianchetti (V), 79' Forte (V), 91' rig. D. Ciofani (C), 93' Johnsen (V)]

mar. Vicenza-Monza 1-2 [82' Dany Mota (M), 85' D'Alessandro (M), 86' Lanzafame (V)]

mar. Ascoli-Frosinone 1-1 [60' Novakovich (F), 95' rig. Dionisi (A)]

mer. Reggina-Virtus Entella 1-0 [12' rig. Montalto (R)]

mer. Chievo-Reggiana 1-0 [92' Obi (C)]

Match of the day: Empoli-Pescara 2-2

Nel testacoda della 22a giornata, l'Empoli frena al primo posto, fermato dal Pescara di Roberto Breda, che al "Castellani" si giocava la panchina del Delfino dopo gli ultimi 4 ko consecutivi. Sono proprio gi abruzzesi a passare, a inizio ripresa, con Busellato, abile a conquiestare palla a metà campo, scattare in velocità e depositare all'angolino. E' un altro colpo da biliardo, quello di Samuele Ricci - che apre il piatto e insacca rasoterra al 620 - a donare i pareggio all'Empoli, abile a ribaltarla al 72' con l'inzuccata vincente di La Mantia, su cross dalla destra del solito Bajrami: doppio palo e palla in rete. Sette minuti più tardi, tuttavia, viene concesso un penalty al Pescara dopo un discusso "mani" in area di Pirrello. Dal dischetto, si presenta José Pepín Machín - tornato a vestire la maglia del Delfino dopo l'esperienza a Monza: Brignoli para, ma non può nulla sulla pronta respinta dello stesso centrocampista equatoguineano. Finisce 2-2. A fine gara, si è registrato un "mea culpa" a tutto tondo (difficile da udirsi nel mondo del calcio) da parte del tecnico del Pescara Roberto Breda:

Ho sbagliato. Avrei dovuto inserire gradualmente i nuovi. Non tutti insieme come accaduto con la Reggina. Anche a livello tattico, non siamo pronti per giocare a 4. Ho peccato di presunzione e superficialità.

Top: Venezia

Venezia sulle ali dell'entusiasmo: 10 punti nelle ultime 4 partite e posto saldo in zona playoff a quota 35. L'ultima vittoria arriva al "Penzo" contro la giovane Cremonese di Pecchia. Lagunari in vantaggio al 33': cross dalla destra di Mazzocchi, colpo di testa di Dimariano, palla oltre Carnesecchi ma che va a sbattere contro le gambe di Bianchetti, il cui autogol è inevitabile. Da incorniciare il gol del raddoppio, giunto al 79' con bomber Forte: cross dalla sinistra di Maleh, aggancio al centro e palla sotto la traversa dell'ex Juve Stabia. Nel finale, Daniel Ciofani prova a riaprirla su calcio di rigore, da lui stesso conquistato ma, al 93', è del norvegese scuola Ajax ed ex Zwolle Dennis Johnsen, al suo primo centro in maglia arancioneroverde su erroraccio di Valzania: finisce 3-1.

Flop: SPAL

Rotona - e clamorosa - vittoria del Pordenone a Ferrara contro la SPAL. Ramarri avannti al 32' con Karlo Butic, l'erede di Davide Diaw, abile a insaccare di giustezza dopo una sponda di Camporese sugli sviluppi di una punizione dalla mancina. A 13 anni dal suo primo gol in carriera (era il 10 febbraio 2008 in un Milan-Siena), Alberto Paloschi firma al 41' l'1-1 per i ferraresi, sbucando in area di testa su cross scivolato dalla destra di Lorenzo Dickmann. Al 56', però, il Pordenone torna in vantaggio col bel colpo di testa di C urria su sinistro a giro dell'ex Pro Vercelle e Bari Filippo Berra. Nel recupero, quindi, Zammarini cala il tris in contropiede per il definitivo 1-3.

Il consiglio per gli acquisti: John Gunnar Björkengren (Lecce)

Ennesima scoperta di Pantaleo Corvino. Questa volta parliamo di John Gunnar Björkengren, classe 1998, centrocampista centrale dell'Under 21 della Svezia, scovato in patria al Falkenberg. E' lui, dopo il tocco morbido in velocità al 1' della ripresa del solito Pablo Rodriguez (a proposito di pupilli di Corvino), a realizzare la rete del momentaneo 2-0, di testa, a rimorchio, su assist dalla destra di Liam Henderson. Tutto ciò però non è servito a mister Eugenio Corini, grande ex di turno, a ritrovare alla vittoria: al 75', infatti, sull'incornata di Ayé respinta da Gabriel arriva il tap in vincente di DImitri Bisoli (in fuorigioco non ravvisato) e, al 93', Ayé si tuffa di testa alla disperata su cross di Karacic, trovando il 3 gol nelle ultime 2 partite e il 2-2 colto in extremis dal Brescia di mister Pep Clotet.

Il momento social

Il Monza mette le tende al secondo posto, portandosi a -4 dall'Empoli capolista. Questo grazie alla vittoria, maturata in extremis, per 2 a 1 a Vicenza, la prima dei brianzoli contro il "Lane" in Serie B. Partita che, peraltro, ha annoverato anche il ritorno in campo di Mario Balotelli (subentrato al 63' a Christian Gitkjær) dopo il recente infortunio. Proprio Super Mario, all'82', fa partire l'azione dello 0-1: palla sulla destra a D'Alessandro, che al centro pesca l'accorrente Dany Mota, abile a saltare più in alto di tutti e a insaccare. Passano 3' e proprio D'Alessandro, scappa in contropiede a tutto gas, prima di battere Grandi in uscita. Palla al centro e il Vicenza prova a raddrizzarla con Lanzafame, che - al ritorno in Italia dopo le esperienze in Ungheria e Turchia - risolve un batti e ribatti in area brianzola. Il finale: Vicenza-Monza 1-2.

