"Questa notte si è verificato un episodio increscioso che mi riempie di rabbia e sdegno: ignoti criminali hanno incendiato la porta di ingresso della casa di Federico Gentile, giocatore e capitano del Foggia calcio. Il capitano era in casa con la moglie e due bimbi piccoli, e l'incendio avrebbe potuto provocare effetti molto peggiori e devastanti. Non possiamo restare inermi dinanzi a un episodio così terribile e violento".

"Il Foggia è in vendita a 1 euro": l'annuncio shock della famiglia Sannella

Le parole del presidente del club Roberto Felleca all'ANSA.

"Federico era sul divano con le figlie piccole ed ha visto il fumo entrare in casa. Stanotte poteva succedere una tragedia, fortunatamente sono intervenuti i vicini con dei secchi d'acqua ed hanno spento le fiamme. E' l'ennesima intimidazione che subisce questa società sono convinto che non sia questa la vera tifoseria del Foggia, ma è il momento di dimostralo e non di tacere".