A scuola da Super Pippo Inzaghi: gol in allenamento ed esultanza sfrenata

"Sèèèèèè", così reagisce l'allenatore del Benevento dopo il gran gol di testa segnato in allenamento. Il lupo perde il pelo ma non il vizio...

Per la serie "il lupo perde il pelo ma non il vizio". E Super Pippo Inzaghi il vizio di segnare proprio no, non lo ha perso. Il Benevento si prepara ormai per la ripresa del campionato cadetto e a quanto pare anche il suo allenatore è già in forma campionato... A giudicare dalla fattura del gol, seguito da consueta esultanza smodata. Super Pippo doing Super Pippo.

