Ascoli inarrestabile, super rimonte di Juve Stabia ed Entella; altro passettino del Crotone per la A

Spettacolare 35° turno di Serie B: l'Ascoli di Dionigi ottiene il quarto successo di fila e si toglie di prepotenza dalle sabbie mobili. Incredibili ribaltoni di Juve Stabia ed Entella contro Chievo ed Empoli. Il Crotone guadagna un punto dalle sconfitte di Spezia e Pordenone. In coda, perde il Trapani, messo in mora dai giocatori. Si torna in campo venerdì 24 luglio.

I risultati della 35a giornata

Pescara-Frosinone 1-1 [45'+1 Memushaj (P), 54' Novakovich]

Benevento-Livorno 3-1 [31' e 69' Sau (B), 57' rig. Murilo (L), 95' Kragl (B)]

Cittadella-Ascoli 1-2 [55' aut. Adorni (A), 62' D'Urso (C), 70' Diogo Costa Pinto (A)]

Crotone-Salernitana 1-1 [46' Maistro (S), 54' Messias (C)]

Empoli-Virtus Entella 2-4 [3' rig. Mancuso (E), 36' Zurkowski (E), 44' e 51' Dezi (V), 90' Mancosu (V), 98' Schenetti (V)]

Juve Stabia-Chievo 3-2 [32' e 70' rig. Djordjevic (C), 76' rig. Forte (J), 82' Troest (J), 85' Mallamo (J)]

Perugia-Cremonese 0-0

Pisa-Trapani 3-2 [39' Vido (P), 54' Lisi (P), 57' Kupisz (T), 64' Piszczek (T), 92' Marconi (P)]

Pordenone-Cosenza 1-2 [19' rig. Rivière (C), 23' Bittante (C), 66' Candellone (P)]

Spezia-Venezia 0-1 [16' rig. Aramu (V)]

La classifica dopo la 35a giornata

Match of the day: Juve Stabia-Chievo 3-2

Incredibile rimonta delle Vespe, che allontanano la minaccia Cosenza, vittorioso 2-1 a Trieste contro il Pordenone. Il Chievo, infatti, sembra incanalarsi sulla facile vittoria esterna grazie alla doppietta dell'ex laziale Djordjevic, che al 32' approfitta di un clamoroso liscio di Tonucci per scattare in profondità e battere Provedel e, al 70', trasforma prepotentemente un calcio d'irigore. Sempre dagli undici metri, al 76', Forte accorcia le distanze. Nel giro di 9', in pratica, la Juve Stabia si porta sul 3-2': all'82' il difensore ex Parma, Atalanta, Varese, Lanciano e Novara Magnus Troest insacca da due passi dopo una palla persa da Semper su punizione di Calò. All'85', infine, Mallamo scambia in velocità con Forte e, di sinistro, fulmina l'estremo difensore clivense per la gioia dei tifosi gialloblù assiepati sui balconi dei condomini affacciati sul "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Top: Ascoli

Quarta, incredibile vittoria consecutiva per l'Ascoli di Davide Dionigi, la squadra più in forma del momento. Dopo Cosenza, Salernitana ed Empoli, a fare le spese del Picchio è stato il Cittadella, battuto 2-1 a domicilio. Succede tutto nel secondo tempo: al 55', sul cross dalla sinistra di Ninkovic, Adorni anticipa di testa la deviazione di Scamacca infilando il proprio portiere Maniero. Un assist a giro al 62' di D'Urso, quindi, attraversa tutta l'area bianconera senza trovare deviazioni ma, al tempo stesso, ingannando Leali, costretto ad andare a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Al 70', infine, su bella imbucata di Cavion, il portoghese classe 1999 (scuola Benfica) Diogo Costa Pinto, è abile a dribblare il portiere di casa e a depositare in fondo al sacco. Marchigiani, ora al 12° posto a 45 punti, stallo certamente più in linea coi reali valori della rosa. La zona playout, a lungo occupata, sembra ora un vago ricordo.

Cittadella-Ascoli 1-2, Serie B 2019-2020: esultanza Ascoli (Imago) Credit Foto Imago

Flop: Trapani

Non basta il cuore al Trapani, che - in dieci uomini per l'espulsione di Coulibaly al 63', crede nella rimonta contro il Pisa ma si deve arrendere, al 92', all'acuto finale di Marconi. Padroni di casa sul 2-0 al 39' con la rasoiata di Vido su suggerimento dello stesso Marconi, e al 54' con il destro in buca ad angolo di Lisi, dopo lo scambio con Pinato. In inferiorità numerica, i siciliani pervengono comunque al pari coi polacchi Kupisz (a rimorchio su assist mancino di Colpani) e Piszczek (da due passi su contropiede giostrato da Taugourdeau e Dalmonte) ma, a tempo scaduto, Michele Marconi infila di testa Carnesecchi su cross ben calibrato di Eros Pisano: 3-2.

Ma le brutte notizie, per i siciliani, non finiscono qui. Una nuova, clamorosa messa in mora dei tesserati del Trapani nei confronti della società - già penalizzata di 2 punti per irregolarità amministrative - è stata attuata a poche ore dal calcio d'inizio all'Arena Garibaldi a distanza di soli 13 mesi da quella precedente. avvenuta alla vigilia dei playoff di Serie C. La squadra lamenterebbe il mancato pagamento di alcuni mesi di stipendio. Il consigliere delegato all’area sportiva granata, Lorenzo Petroni, ha così risposto, intervistato da Il Giornale di Sicilia: "Giocatori e staff hanno ricevuto lo stipendio di marzo e, a fine luglio, riceverà quello di maggio. Quella di aprile è stata semplicemente spostata e, a differenza di altre società, non è stata fatta rinuncia. Onestamente non capisco le motivazioni dell'accaduto, per giunta alla vigilia di un match importante come quello di Pisa. In settimana cercheremo di chiarire tutto nella maniera più serena possibile".

Il consiglio per gli acquisti: Szymon Zurkowski (Empoli)

Prima rete in Italia per la mezzala polacca in prestito dalla Fiorentina e che, il prossimo 25 settembre, compirà 23 anni. Dopo due presenze in Serie A, è arrivato al "Castellani" a gennaio e, il gol messo a segno (valevole per il momentaneo 2-0) messo a segno contro la Virtus Entella, è una vera perla: scambio veloce con Nedim Bajrami e destro potentissimo liberato da fuori area con palla inesorabilmente all'angolino. La Fiorentina - che in futuro punta su di lui - lo scovò la scorsa estate tra le fila del Gornik Zabrze.

Poi però succede di tutto: il grande ex di turno si toglie due scomodi sassolini dalla scarpa e realizza una doppietta che, a cavallo di un tempo e l'altro, riequilibra il match, prima su assist di Sala, poi su straordinaria imbucata dell'ex Sassuolo Mazzitelli. Quindi, padroni di casa in dieci uomini per il doppio giallo a Fiamozzi, che provoco il rigore sciupato al' 67' da Mancosu, con palla che sbatte sui cartelloni pubblicitari. L'Empoli resta addirittura in 9 per l'espulsione dello scozzese Liam Henderson e così l'Entella completa la rimonta, prendendo addirittura il volo: al 90', colpo di testa vincente dello stesso Mancosu, che si fa perdonare l'errore dal dischetto su cross del solito Dezi. Sarà dunque Schenetti a chiudere le marcature all'8' di recupero per il definitivo 2-4.

Il momento social

Una cannonata dal dischetto di Matteo Aramu al 16', consegna a un Venezia tutto grinta e determinazione una vittoria pesantissima. Non solo per i lagunari, in ottica salvezza, ma anche nelle zone alte della classifica. Il Crotone, con il pareggio 1-1 contro la Salernitana, guadagna un altro punticino, portandosi a quota 62, a +6 dal terzo posto, occupato proprio dagli spezzini, e a +7 dal Pordenone a tre giornate dalla conclusione della regular season.

